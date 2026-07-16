Con Nuevos Maestros Mejor Preparados, en Aguascalientes se Fortalece la Educación

Se Gradúan 162 Estudiantes de la Normal de Rincón de Romos

La gobernadora encabezó la graduación de 162 estudiantes de las licenciaturas en Educación Primaria y Educación Física.

Reconoció la vocación, el compromiso y la preparación de quienes contribuirán a formar a las futuras generaciones del estado.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la ceremonia de graduación de la Escuela Normal de Rincón de Romos “Dr. Rafael Francisco Aguilar Lomelí”, donde 162 estudiantes concluyeron su formación profesional y recibieron la documentación que los acredita como maestras y maestros de Educación Primaria y Educación Física.

La gobernadora felicitó a las y los egresados por alcanzar esta importante meta académica, al tiempo que reconoció el esfuerzo de sus familias, docentes y directivos, por haber sido pieza clave en la formación de los nuevos docentes.

“Aguascalientes necesita docentes preparados, con espíritu de servicio y principios sólidos. Desde las aulas, ustedes ayudarán a consolidar una sociedad más sólida, más unida y con valores, donde el respeto, la responsabilidad y la solidaridad sean una luz que oriente a las generaciones futuras. En sus manos estará la oportunidad de despertar vocaciones, fortalecer valores, abrir caminos y recordarles a las niñas, niños y jóvenes que el conocimiento abre puertas y cambia historias de vida”, enfatizó la gobernadora.

Como parte de la ceremonia, se realizó la entrega de documentos a 47 egresados de la Licenciatura en Educación Física y a 115 estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria, quienes culminaron con éxito su preparación profesional; además se entregaron los cuadros generacionales que se colocarán en la institución.

El director de la Escuela Normal de Rincón de Romos, Raúl Bárcenas Ramírez, reconoció la dedicación de las y los graduados, y los invitó a continuar preparándose para responder a los retos que enfrenta la educación en la actualidad.

“Hoy tienen el gran compromiso de contribuir a la formación integral de las niñas, niños y adolescentes para que sean capaces de aprender y transformar su entorno. Vayan a las escuelas con la cabeza en alto y el corazón dispuesto, pero sobre todo con un gran compromiso social”, les dijo a las y los graduados.

A nombre de las y los egresados, Alma López Avelar y Cinthia Acosta Maldonado expresaron su agradecimiento a la institución que contribuyó a su formación académica, profesional y humana; destacaron el compromiso de familiares, docentes, directivos y personal educativo que los acompañaron a lo largo de su trayectoria. Se comprometieron a poner en alto el nombre de su alma mater mediante un desempeño responsable, ético y comprometido con la sociedad.

Durante el evento que se llevó a cabo en el Auditorio de la Escuela Normal de Rincón de Romos, también estuvieron presentes Erick Muro Sánchez, presidente municipal Rincón de Romos; Amisadai Castorena Romo y José Trinidad Romo Marín, diputados locales; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA); Adrián Evaristo Santos Ledesma, secretario de Asuntos Educativos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); Luis Miguel Fernández Oropeza, representante de la 14/a. Zona Militar; Mario Gutiérrez Reyes, coordinador de Instituciones Formadoras y Actualización de Docentes de Educación Superior del IEA; Francisco Rangel Cáceres, director de Educación Superior del IEA; Heles Paltita Hernández García, secretaria de la D-II-26 del SNTE.