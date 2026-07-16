Tere Jiménez Impulsa la Modernización de Vialidades en Cumbres III

Calle Miguel Alemán Será de Concreto Hidráulico

Los trabajos se llevarán a cabo en la calle Miguel Alemán.

Contemplan la pavimentación con concreto hidráulico, construcción de guarniciones y banquetas, así como la modernización de las redes de agua potable y alcantarillado.

Las y los vecinos de la zona agradecieron a la gobernadora por esta obra, que representa un beneficio importante para el fraccionamiento.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, continúa fortaleciendo la infraestructura urbana en todo el estado. En esta ocasión, dio el banderazo de arranque a las obras de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Miguel Alemán en el fraccionamiento Cumbres III, al oriente de la ciudad, con el propósito de brindar una vialidad más segura, resistente y funcional para las familias de la zona.

“Vamos a seguir trabajando para que las familias vivan mejor y con mayor dignidad. Estamos regularizando colonias y ese es uno de nuestros principales objetivos. Los invito a que sigamos unidos para pavimentar más calles y realizar más obras que beneficien a todos”, expresó la gobernadora.

La obra contempla la pavimentación con concreto hidráulico, la construcción de guarniciones y banquetas, así como la modernización de las redes de agua potable y alcantarillado.

El secretario de Obras Públicas del Estado, César Enrique Peralta Plancarte, informó que los trabajos se realizarán en el tramo comprendido entre la calle Benito Juárez y la Calle 42 Oriente, donde se intervendrán 6 mil 407 metros cuadrados. Agregó que la obra estará concluida en el mes de octubre.

Por su parte, el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, destacó la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Municipio para impulsar obras que mejoren la calidad de vida de la población.

“Estamos trabajando de la mano con la gobernadora para rehabilitar también el acceso a este fraccionamiento. Muy pronto tendrán una entrada más segura, bonita e iluminada”, comentó.

En representación de las y los vecinos, María Guadalupe Zúñiga Delgado agradeció el inicio de esta obra, al señalar que mejorará la movilidad y ofrecerá mayor seguridad para quienes habitan en la zona.

“Gracias, gobernadora, por cumplir su palabra y atender nuestras necesidades. Esta obra representa un gran beneficio para todos los vecinos. Esperamos seguir contando con su apoyo para continuar transformando nuestra colonia”, expresó.

En el evento que se realizó en el fraccionamiento Cumbres III, también estuvieron presentes Lucía de León Ursúa, diputada local; Sarahí Macías Alicea, titular de la Secretaría de Sustentabilidad Medio Ambiente y Agua, y Guadalupe de Lira, titular del Programa de Regularización de Predios del Gobierno del Estado.