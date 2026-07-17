Desmiente Raymundo Moreno Sobrecostos en Arrendamientos Vehiculares del Municipio

Aclara: Arrendaron 60 Vehículos Pesados Durante Tres Años por 74mdp

Por Gabriel Rodríguez Piña

Raymundo Moreno, vocero de la Presidencia Municipal de Zacatecas, respondió a lo que considera son falsas acusaciones de un particular sobre la excesiva elevación de costos, hasta por 921 por ciento en arrendamiento vehicular desde el año 2018 al actual.

Moreno explicó que, contrario a ello, desde el inicio de la administración varelista se arrendaron en promedio 60 vehículos para uso exclusivo de servicios públicos municipales, no para funcionarios, por un enganche inicial de dos millones de pesos y un costo total por 74 mdp a tres años, que podrían ser adquiridos incluso al final de este periodo por el gobierno municipal, pero ocurre que “los Monreal ya no saben cómo golpearnos”, aclaró.

Su respuesta se dio este jueves, luego de que un particular, de nombre Ricardo Arteaga Anaya, acusara a la administración del alcalde capitalino, Miguel Ángel Varela Pinedo, de sobreinflar financieramente la renta de unidades vehiculares hasta acumular 921 por ciento del año 2018 al 2026.

El vocero capitalino dijo que Arteaga Anaya nunca dice concretamente a qué tipo de arrendamiento se refiere en su publicación de Facebook, cuando toda las empresas privadas y todo tipo de gobiernos arriendan diversas unidades vehiculares y otro tipo de objetos como computadoras.

“Nosotros aclaramos ese arrendamiento hace dos meses y el caso procede del año pasado 2025, pero se trata de un hecho que fue realizado de manera abierta mediante licitación pública nacional con el fin de que cualquier empresa pudiera participar, que tuvo finalmente un fallo, al tener precios de mercado y otros hechos”.

Advirtió que tal asunto “sí tuvo que ver con la renta de decenas de vehículos (60) que no son para el transporte personal de ningún funcionario sino de carácter utilitario para el servicio exclusivo del Ayuntamiento y son de gran tamaño.

“Se adquirieron camiones de basura, compactadoras, grúas de canasta para alumbrado público, maquinaria pesada, retroexcavadoras y camiones de volteo, lo anterior, debido a que todos los vehículos de la pasada administración habían sido vendidos a precios ridículos y cuando llegamos nosotros encontramos que ya no teníamos ninguno en operación”.

Jorge Miranda, acusó Raymundo Moreno, vendió todas las unidades propiedad del municipio a presos irrisorios “y entre sus cuates”.

“Ellos también arrendaron otras unidades que fueron dirigidas a la atención de servicios públicos como en el caso de los recolectores de basura que se regresaron a la empresa arrendadora y a nosotros nos dejaron sin nada, por lo que ante ese tipo de hechos y bajo las presiones legales, nos vimos obligados a rentar las unidades citadas.

“Cada uno de ellos tiene una renta por dos, tres, cuatro y hasta cinco millones de pesos en el mercado”, aclaró.

La Explicación

“En todo ello, no veo yo sino mala leche, intencionalidad por parte de este seudoactivista, palero de los Monreal, en sus afanes de desacreditar a una administración que ha sido transparente”.

Fue ahí que pidió a esa persona dé a conocer cómo y de qué manera durante la pasada administración de Jorge Miranda, también se arrendaron vehículos a sobrecosto por tres a cuatro meses con el fin de “no levantar sospechas además de que no quisieron someter a concurso dicha licitación en ese momento.

“Rentaron en su momento camionetas y vehículos incluso de 1996 cuyo costo por unidad era nada más por 300 mil pesos, pero que ellos rentaron hasta por un millón de pesos para periodos de sólo cuatro meses no sabemos entre quiénes”.

Admitió: “Nosotros, en efecto, nos encontramos arrendando vehículos para servicios públicos, para arreglar caminos, y lo hacemos como una decisión administrativa para darle a la ciudadanía los servicios que se merece”.

Finalmente atajó: “Si el gobierno del estado nos hubiera apoyado con los 104 millones de pesos que le solicitábamos, los hubiéramos adquirido, pero como no tuvimos ese capital, decidimos arrendarlos.

“Solamente le pedimos a Arteaga Anaya que nos diga en su presentación de Power Point porqué ésta es tan básica que nunca aclara a qué tipo de arrendamientos se refiere para que no nos quedemos en generalidades que ellos, como parte de los voceros en nómina y oficiosos dentro y fuera de nómina de los Monreal, intentan devastar a Varela Pinedo”.