En el Sexenio se Invertirán 20 mil mdp Para Sanear los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula: Presidenta Claudia Sheinbaum

Se beneficiará a 25 millones de personas de 10 estados y 61 municipios del país: Semarnat

A través de Semarnat y Conagua se trabaja en cuatro metas: mejorar la calidad del agua, restaurar los ecosistemas, realizar acciones para prevenir inundaciones y reconectar a la población con los ríos

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que en el sexenio se invertirán 20 mil millones de pesos (mdp) para el saneamiento y restauración de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula —de los que 2 mil 500 mdp se han destinado entre 2025 y 2026— con el objetivo de proteger la vida y garantizar un mejor futuro para las próximas generaciones beneficiando a 25 millones de personas de 10 estados del país.

“Es un trabajo muy intenso. Escogimos estos tres ríos porque, de acuerdo con la Conagua, históricamente —y con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua— son los más contaminados. Entonces, escogimos estos tres ríos. A la fecha, llevamos cerca de 2 mil 500 millones de pesos invertidos entre 2025 y 2026, o lo que vamos a invertir en 2026, pero en total son 20 mil millones de pesos que se van a invertir con el objetivo de que estos tres ríos queden saneados. Y que sea de largo plazo, no solamente que un año ya limpiamos y al otro año vuelve igual, sino que queden las plantas de tratamiento, y el presupuesto para esas plantas de tratamiento y su operación, para que se mantengan los ríos limpios”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que los ríos se contaminan principalmente por drenajes municipales, descargas industriales que no cumplen con la norma y azolve, por lo que destaca la implementación de drenajes marginales, de plantas de tratamiento con esquemas biológicos como humedales, desazolve para recuperar el cauce de los ríos, reforestación de laderas y al mismo tiempo se trabaja con la población para evitar tiraderos de basura.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, detalló que el río Lerma-Santiago constituye mil 360 kilómetros y beneficia a 21.4 millones de habitantes del Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nayarit; el río Tula tiene 191 km, para 0.8 millones de habitantes del Estado de México e Hidalgo; y el río Atoyac de 162 km a 3.7 millones de habitantes de Tlaxcala y Puebla.

Informó que la inversión se destina a 93 proyectos de saneamiento coordinados para atender desde los ríos hasta el sistema integral de la cuenca. Por ello, al momento se han caminado más de 340 kilómetros (km), muestreado 322 sitios con la participación de más de 6 mil personas, y se han detectado 3 mil 202 descargas domésticas o industriales contaminantes, 479 tiraderos clandestinos, 460 industrias potencialmente contaminantes prioritarias. Asimismo se identificó que el 22 por ciento del suelo está en riesgo de deforestaciones y se han restaurado 11 áreas naturales protegidas. Puntualizó que los trabajos de saneamiento y restauración contemplan cuatro metas:

Mejorar la calidad del agua . Se implementarán 10 nuevas plantas de tratamiento, se rehabilitan, amplían y optimizan 23 más, se colocan colectores en 94 km, se han realizado 280 inspecciones con Profepa y Conagua, además de que se han instalado ocho estaciones automáticas de monitoreo.

. Se implementarán 10 nuevas plantas de tratamiento, se rehabilitan, amplían y optimizan 23 más, se colocan colectores en 94 km, se han realizado 280 inspecciones con Profepa y Conagua, además de que se han instalado ocho estaciones automáticas de monitoreo. Restauración de ecosistemas . Se han restaurado 24 km de área revegetada y 14 km de saneamiento forestal; se han instalado cuatro trampas de basura flotante instaladas, reforestado 4 mil 639 hectáreas y destinado voluntariamente a la conservación mil 700 hectáreas. Asimismo, 8 mil 243 hectáreas han sido intervenidas en siete áreas naturales y se restauran cuatro áreas fundamentales.

. Se han restaurado 24 km de área revegetada y 14 km de saneamiento forestal; se han instalado cuatro trampas de basura flotante instaladas, reforestado 4 mil 639 hectáreas y destinado voluntariamente a la conservación mil 700 hectáreas. Asimismo, 8 mil 243 hectáreas han sido intervenidas en siete áreas naturales y se restauran cuatro áreas fundamentales. Acciones para prevenir inundaciones . Obras de azolve en 41 km, estabilización de taludes en 24.1 km, se instalan 28 estaciones de monitoreo, se han recuperado 253 km de zona federal en los ríos y optimización de la operación de drenaje y presas.

. Obras de azolve en 41 km, estabilización de taludes en 24.1 km, se instalan 28 estaciones de monitoreo, se han recuperado 253 km de zona federal en los ríos y optimización de la operación de drenaje y presas. Reconectar a la población con los ríos. Construcción de 9 parques. Además, han participado más de 40 mil personas en las jornadas de limpieza en las que se han recolectado 4 mil 667 toneladas de basura.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, señaló que las acciones en el río Atoyac contemplan una primera etapa de 63 km y presenta un avance del 85 por ciento. Se realizan 12 km de líneas de reúso de agua, cuatro plantas de tratamiento, 40 km de colectores, 20 km de desazolve de cauces, reforestación de mil 154 hectáreas, ordenamiento de 371 descargas, eliminación de 110 tiraderos de basura, creación de espacio público e instalación de un Centro de Vigilancia y Protección de Aguas Nacionales para monitoreo permanente.

En el río Tula, la primera etapa de 74 km tiene un avance de 62 por ciento; se desazolvan 5.2 km, se instalan cinco estaciones de calidad de agua, extracción de 110 mil m³ de lirio de la presa Endhó junto con tareas de fumigación, se rehabilita la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de CFE, se realizan 6 km de obras contra inundaciones, 28 km de colectores, 663 hectáreas reforestadas, eliminación de 19 tiraderos de basura, ordenamiento de 140 descargas, creación de espacio público, e instalación de un Centro de Vigilancia y Protección de Aguas Nacionales.

En el río Lerma-Santiago, la primera etapa de 65 km presenta un avance de 90 por ciento, con acciones de desazolve de 16 km, seis plantas de tratamiento de aguas residuales, paneles solares en siete plantas de tratamiento, 26 km de colectores, tres estaciones de calidad del agua, 2 mil 822 hectáreas reforestadas, eliminación de 71 tiraderos de basura, creación del espacio público, e instalación del Centro de Vigilancia y Protección de Aguas Nacionales.

Destacó que además se realizan trabajos en el río Tijuana, donde hay ocho obras en proceso y el siguiente año se iniciarán cinco proyectos más; en los ríos de Acapulco se hace desazolve y obras de protección; en el río Nogales se instalan dos plantas de tratamiento y se relocalizan colectores; y en el río Sonora las acciones arrancan este año.