Entre Réplicas, Lluvias y Calor Extremo, Luis Felipe Santos Apoyó en Venezuela

En Brigada de Búsqueda y Rescate en Edificios

Por Miguel Alvarado Valle

Luego de participar durante más de 15 días en una misión internacional de búsqueda y rescate en Venezuela, a raíz del terremoto registrado el pasado 24 de junio, el coordinador municipal de Protección Civil de Zacatecas, Luis Felipe Santos Quintanilla, compartió la experiencia que vivió en las labores para localizar víctimas de una tragedia que dejó miles de personas fallecidas, desaparecidas y familias afectadas.

Tras la experiencia, el coordinador destacó la importancia de fortalecer la capacitación de los cuerpos de emergencia para responder a contingencias de gran magnitud.

Santos Quintanilla explicó que formó parte de la brigada USAR MEX 18, integrada por personal de SIADE y Bomberos Pirámide, especializada en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

Relató que desde el primer día trabajaron de manera ininterrumpida debido al reducido tiempo vital para localizar víctimas, enfrentando condiciones sumamente adversas como réplicas, lluvias torrenciales y temperaturas superiores a los 40 grados con una humedad cercana al 70 por ciento, lo que dificultó las maniobras y aceleró la descomposición de los cuerpos.

Detalló que el equipo mexicano fue asignado a un complejo residencial identificado como Coral Park o Coral Beach, donde atendieron edificios de entre 14 y 20 niveles que colapsaron por completo.

En ese sitio lograron recuperar varios cuerpos y rescatar con vida a una persona que permanecía atrapada entre los escombros.

Sin embargo, explicó que posteriormente la Organización de las Naciones Unidas y el sistema INSARAG determinaron el cambio a una segunda fase de intervención, en la que comenzó el uso de maquinaria pesada debido al alto riesgo biológico derivado del estado de los cuerpos.

El coordinador señaló que en la misión participaron rescatistas de distintos estados del país, entre ellos Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México y Michoacán, además de brigadas provenientes de alrededor de 27 países, como Estados Unidos, Colombia, China, Japón y Venezuela.

Destacó que la coordinación internacional permitió distribuir las zonas de trabajo de manera ordenada, por lo que no enfrentaron complicaciones logísticas durante la operación.

Asimismo, resaltó que una de las necesidades más urgentes después de la emergencia fue la atención psicológica para las personas afectadas.

Explicó que, a través de la Organización de las Naciones Unidas, se desplegaron médicos, psicólogos y paramédicos de diferentes países para brindar apoyo emocional, especialmente a menores de edad que quedaron huérfanos.

Añadió que, durante las labores de rescate, era común observar a familias que permanecían durante días frente a los edificios colapsados con la esperanza de encontrar a alguno de sus seres queridos.

Finalmente, Luis Felipe Santos consideró que esta misión internacional representa una experiencia invaluable para seguir fortaleciendo la preparación de los cuerpos de emergencia en Zacatecas.

Asimismo, reconoció el compromiso del personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que continuó atendiendo las emergencias en la capital mientras él participaba en las labores de apoyo en Venezuela.