Marcelino Rodarte Traiciona a sus Bases al Apoyar Dación del Hotel Parador: Rada

Gobierno Estatal Presionó Para Destituir Jueza de Distrito, Insiste

Por Gabriel Rodríguez | Fotos: Diana Moreno Valtierra

El abogado Jorge Rada Luévano dijo que gobierno estatal presionó a la jueza del Juzgado Tercero de Distrito, Lizbeth González Cortés, para ser obligada a declinar el amparo interpuesto por su bufet y con ello denegar el amparo en contra de la dación del hotel Parador.

Además, acusó al líder de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Marcelino Rodarte Hernández de traicionar a sus propias bases al estar detrás de los intentos por dar el hotel “y encima armar su propio cuerpo de abogados con quienes son ahora mis exempleados”.

Rada indicó que lo anterior ocurre luego de haber sido interpuestas sucesivas demandas de amparo por diversos grupos de abogados en contra de la dación del inmueble, “pero resulta que al final nos indicaron que habría muchas suspensiones provisionales en contra de todos los juicios de amparo que en su momento interpusimos; encima de ello, el propio secretario de gobierno, Rodrigo Reyes, nos acusó de estar nosotros coludidos con algunos jueces, por los amparos que emitimos para evitar dicha cesión.

“Reyes Mugüerza dijo que nosotros teníamos contacto personal con esa jueza, que en principio habría emitido la suspensión para ceder el inmueble, lo cual es inaudito de parte de su autoridad.

“Fue luego como destituyeron a la jueza que habría realizado la suspensión, pero dejaron a salvo la suspensión de un despacho del maestro Marcelino Rodarte cuyos actuales abogados son exempleados míos, en un momento en el que él intenta encubrir sus intenciones de que se dé el hotel a gobierno y a quien además acuso de competencia desleal”.

Precisó que lo más grave del asunto es, en todo caso, “la presión política ejercida por gobierno del estado para destituir a la jueza de Distrito, quien había liberado dos suspensiones anteriores para el Parador”.

Posterior a ello, mostró imágenes en las que aparece Eulogio Monreal Ávila, hermano del gobernador David Monreal, junto con José Campos Andrade, administrador regional del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial federal y una más en la que aparece la senadora Verónica Díaz Robles, con Refugio Medina Larios, también funcionario judicial federal.

“Todo ello nos habla de la estrecha relación de poder entre gobierno estatal y los juzgados federales”, expresó.

Además, dijo que el amparo que se promovió por parte de la sección 58 del SNTE no provino de esa sección sino de una quejosa y que la demanda surgió de los abogados que antes formaban parte de su equipo en Rada & Abogados, “que ahora se ostentan como la representación jurídica de la sección 58”.

Jorge Rada anunció que interpuso, además, una denuncia en contra de Marcelino Rodarte Hernández, líder de la Sección 58 del SNTE, por su simulación y haber votado a favor de la desincorporación a favor del Hotel Parador, cuando se tuvo que haber excusado por el asunto del trámite de suspensión.

Por ello, destacó que “de manera simultánea se pregunta por qué Marcelino Rodarte no promovió en su momento ningún amparo y ahora, además, se llevó a mis excolaboradores, creó su propio bufet y se excusa contradiciéndose en sus intenciones de ceder el Parador”.