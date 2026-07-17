Narcóticos Anónimos Ofrece Espacios Seguros Para Enfrentar la Adicción * Realizarán Convención Regional del 13 al 16 de Agosto

Con Respeto, Anonimato y Apoyo Mutuo

Por Miguel Alvarado Valle

Con el objetivo de brindar apoyo a más personas que atraviesan por una adicción a sustancias, integrantes de Narcóticos Anónimos con sede en Guadalupe anunciaron la próxima convención regional que se llevará a cabo del 13 al 16 de agosto en el hotel Don Miguel.

Durante una rueda de prensa, los integrantes explicaron que la principal misión de Narcóticos Anónimos es llevar un mensaje de esperanza a quienes aún padecen las consecuencias de la adicción a las drogas, demostrando que es posible dejar el consumo y construir una nueva forma de vida.

Aclararon que el programa no se limita a abandonar las drogas, sino que busca que las personas encuentren herramientas para vivir sin depender de sustancias y recuperarse de la enfermedad de la adicción.

Señalaron que uno de los principales retos que enfrentan en Zacatecas y Guadalupe es la desinformación y los prejuicios que existen sobre la organización, situación que incluso les ha dificultado encontrar espacios para rentar y establecer sus grupos de reunión.

Explicaron que muchas personas creen erróneamente que en las reuniones se habla sobre drogas o se promueve su consumo, cuando en realidad el enfoque está completamente dirigido a la recuperación y al apoyo mutuo entre quienes desean dejar las sustancias.

Indicaron que, de cada diez personas que llegan en busca de ayuda, únicamente entre tres y cuatro permanecen en el programa, ya que aceptar una adicción suele ser un proceso complicado.

Precisaron que la mayoría de quienes continúan son quienes acuden de manera voluntaria, mientras que quienes llegan por presión de familiares o terceros generalmente abandonan las reuniones.

Destacaron que incluso han recibido jóvenes de entre 16 y 17 años, lo que evidencia que cada vez más adolescentes llegan en busca de apoyo para enfrentar una adicción.

Los representantes destacaron que en Narcóticos Anónimos no se juzga ni se etiqueta a quienes solicitan ayuda, ya que cada persona tiene la libertad de reconocer si padece una adicción y que el acompañamiento se basa en el respeto, el anonimato, la confidencialidad y el apoyo entre iguales.

Respecto a la convención regional, informaron que reunirá a integrantes de distintos estados del país y esperan una participación de entre 150 y 200 asistentes.

Como parte de las actividades, el 13 de agosto se realizará una junta pública de información en el Auditorio de la Juventud, con el propósito de que la sociedad conozca el funcionamiento de Narcóticos Anónimos y que más personas sepan que existe una alternativa gratuita, confidencial y accesible para iniciar un proceso de recuperación.