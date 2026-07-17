Persisten Casos de Envenenamiento de Perros en la Zona Conurbada Zacatecas-Guadalupe

Sergio Montoya Pide Aplicación la ley Para que no Haya Impunidad

Por Miguel Alvarado Valle

El envenenamiento de perros continúa registrándose en distintos puntos de la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas, una problemática que afecta principalmente a animales en situación de calle, aunque también pone en riesgo a mascotas con dueño.

Autoridades y rescatistas coincidieron en que los casos siguen presentándose año con año y exhortaron tanto a la ciudadanía como a las instituciones a reforzar las acciones de prevención, atención y sanción contra este tipo de crueldad animal.

Luis Aurelio Manzanares Cervantes, encargado del Centro de Atención Canina y Felina (CACF) de Zacatecas, informó que recientemente atendieron un caso en la colonia Mecánicos, donde personal del centro realizó el levantamiento de carne con veneno que había sido abandonada en la vía pública.

Agregó que también se han reportado hechos similares en El Jaralillo, en Colinas del Padre y en otras colonias de la capital.

El funcionario señaló que una de las principales medidas de prevención es que los propietarios mantengan a sus mascotas bajo resguardo y las paseen siempre con correa, ya que muchas personas acostumbran dejarlas libres en la calle.

Comentó que dejarlos sueltos, muchas veces genera molestias entre vecinos cuando los animales ingresan a propiedades ajenas y hacen sus necesidades.

En este sentido enfatizó que el dejarlos sueltos incrementa el riesgo de que consuman alimentos contaminados con sustancias tóxicas.

Respecto a la atención de un perro envenenado, Manzanares Cervantes explicó que lo primero es trasladarlo de inmediato a una clínica veterinaria, pues si recibe atención oportuna y se identifica el tipo de veneno ingerido, existen posibilidades de salvarle la vida.

Posteriormente, recomendó presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, al tratarse de un problema que también representa un riesgo para la salud pública.

Añadió que los cuerpos de animales intoxicados deben manejarse de forma adecuada, ya que los residuos del veneno pueden contaminar el entorno e incluso intoxicar a otros animales.

Como antecedente, recordó que hace aproximadamente tres años el Centro de Atención Canina y Felina intervino en un caso de envenenamiento masivo en El Jaralillo, donde recuperaron entre 17 y 19 cuerpos de perros.

Debido al riesgo de contaminación, explicó que fue necesario realizar un entierro controlado utilizando hule y cal para evitar que los residuos alcanzaran los mantos freáticos y propagaran los efectos de las sustancias tóxicas.

Problema Constante

Por su parte, el activista independiente Sergio Montoya consideró que el problema no ha aumentado significativamente, sino que se ha mantenido constante a lo largo de los años, aunque actualmente es más visible gracias a las denuncias difundidas en redes sociales.

Indicó que estos hechos ocurren tanto en colonias con altos índices de marginación y maltrato animal como en fraccionamientos donde algunos habitantes consideran a los perros callejeros una molestia.

Añadió que los responsables suelen utilizar alimento mezclado con veneno para ratas y, en algunos casos, incluso fragmentos de vidrio para causar mayor daño.

Montoya hizo un llamado a las autoridades y legisladores para fortalecer la aplicación de las leyes contra el maltrato animal y evitar que el delito quede impune.

También pidió a instancias como Cofepris reforzar el control sobre la venta de sustancias tóxicas mediante registros de compradores, además de exhortar a la población a actuar con empatía y recurrir a campañas de esterilización o al apoyo de rescatistas en lugar de recurrir al envenenamiento.

Asimismo, recomendó que, ante síntomas como desorientación, espuma en el hocico, convulsiones o rigidez en la mandíbula, los dueños lleven de inmediato a sus mascotas con un médico veterinario para aumentar sus posibilidades de supervivencia.