Plan Sagaz da Resultados; Aguascalientes y Zacatecas Refuerzan la Seguridad Regional

Corporaciones Policiales, Fiscalías, Guardia Nacional y Ejército Presentaron los Resultados Obtenidos

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes expuso los avances y acciones implementadas en materia de seguridad

Con el objetivo de fortalecer la presencia operativa, la coordinación institucional y las acciones conjuntas de seguridad en las zonas limítrofes entre Aguascalientes y Zacatecas, se llevó a cabo la primera reunión de evaluación del Plan SAGAZ (Seguridad Aguascalientes-Zacatecas), estrategia regional diseñada para preservar la paz, el orden y la tranquilidad de las familias de ambas entidades.

La reunión se realizó en la comunidad de Mesillas, en el municipio de Tepezalá, con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, representantes de las corporaciones de seguridad pública, fiscalías estatales, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y funcionarios de ambos estados, entre ellos el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila.

Durante este primer ejercicio de evaluación, las instituciones participantes presentaron los resultados obtenidos a partir de las acciones coordinadas que conforman el Plan SAGAZ, destacando avances significativos en materia de vigilancia, despliegue operativo, patrullaje estratégico, prevención del delito y fortalecimiento de la presencia institucional en las zonas colindantes.

En su intervención, y con la representación de la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, expuso los principales resultados que se tienen por parte de la corporación a su cargo, gracias a la implementación de tecnología de vanguardia y estrategias operativas especializadas.

Al respecto, destacó que Aguascalientes cuenta con cobertura de videovigilancia en la totalidad de sus municipios, así como el uso de drones para labores de monitoreo y seguridad en comunidades, zonas rurales y áreas fronterizas con otras entidades.

Asimismo, informó sobre el fortalecimiento permanente del equipamiento, capacitación y capacidades operativas de la Policía Estatal, lo que ha permitido mejorar la capacidad de respuesta y reforzar las tareas de prevención y combate a la delincuencia.

Las autoridades coincidieron en que este primer encuentro de evaluación representa un paso importante para medir resultados, identificar áreas de oportunidad y consolidar mecanismos de coordinación que permitan hacer más eficientes las estrategias de seguridad regional.

Con estas acciones, los gobiernos de Aguascalientes y Zacatecas, junto con las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, refrendaron su compromiso de mantener una coordinación permanente para fortalecer el Operativo SAGAZ y consolidar acciones que garanticen la paz, la tranquilidad y la seguridad de las familias de ambas entidades.