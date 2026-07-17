Refuerzan la Seguridad en Jesús María con Nuevas Patrullas y Equipamiento

El objetivo es incrementar la capacidad de respuesta y contribuir a la prevención y combate del delito para garantizar la seguridad de las familias

La gobernadora destacó la importancia de equipar a las corporaciones policiacas y de capacitar a quienes las integran

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la entrega de patrullas y equipamiento a la Policía Municipal de Jesús María; el objetivo es incrementar la capacidad de respuesta y contribuir a la prevención y combate del delito para garantizar con ello la paz y la tranquilidad de las familias que habitan no solo en ese municipio, sino en todo el estado.

“En Aguascalientes, quien se esfuerza, lucha, trabaja y se dedica a tener paz y tranquilidad, es una persona que vive felizmente en nuestro estado, pero no vamos a permitir por ningún motivo que Aguascalientes tenga gente que no merece vivir aquí”, dijo enfática.

Asimismo, destacó la importancia de equipar con tecnología y las mejores herramientas a las corporaciones policiacas, así como de capacitar e impulsar la profesionalización de quienes las integran para que puedan desempeñar con mayor eficacia su labor de cuidar a la población.

“Para nosotros es fundamental que Aguascalientes pueda sentirse seguro; que aquí en Aguascalientes nuestras niñas y niños puedan ir a la escuela; que los jóvenes se puedan divertir un fin de semana; que nuestros adultos mayores puedan ver el atardecer tan bonito de Aguascalientes; que las mujeres y hombres puedan salir a trabajar, si así lo requieren, hasta de madrugada”, destacó la gobernadora.

Por su parte, el presidente municipal de Jesús María, César Medina, detalló que en esta ocasión se entregaron nuevas patrullas, un dron especializado, dos torretas estroboscópicas y una caseta móvil de vigilancia con sistema de elevación tipo tijera, lo cual permitirá fortalecer los operativos de vigilancia en las zonas donde más se requiere.

“Gobernadora, gracias siempre por tu respaldo y por tu cercanía constante con los municipios, en particular con Jesús María. Hoy, entregamos patrullas y tecnología, pero, por encima de todo, renovamos nuestro compromiso de seguir construyendo un Jesús María donde la autoridad esté presente, donde la ciudadanía participe y donde nuestras niñas, niños y adolescentes encuentren la oportunidad de tomar el camino correcto”, sostuvo.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, reiteró la disposición del Gobierno del Estado de seguir trabajando en coordinación con las autoridades municipales y federales para dar más y mejores resultados en materia de seguridad pública.

“Agradezco y reitero nuevamente al presidente de Jesús María esa total coordinación en materia de seguridad pública; los operativos de manera conjunta y ese trabajo diario, con objetivos bien definidos, han fortalecido la vigilancia, y los resultados se han visto en las calles y en una disminución de la incidencia delictiva. Reitero ese compromiso y la instrucción de la gobernadora de seguir apoyando a todos los municipios en el tema de la seguridad pública”, concluyó.

En el evento que se realizó en la Plaza Principal de la cabecera municipal de Jesús María, también estuvieron la diputada local Laura Ponce; Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; Inés Meléndez Estrada, jefe de Coordinación Policial de la Guardia Nacional en Aguascalientes; José de Jesús Fonseca Medina, titular de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República; Walter Schadter Contreras, presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil del H. Ayuntamiento de Jesús María; Miguel Ángel Pérez Macías, secretario de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Jesús María, y Karla Martorell Moya, coordinadora de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia del Estado de Aguascalientes.