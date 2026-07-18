Asegura el Grupo Modelo que su Planta Sólo usa Entre 1 y 2% del Agua Extraída del Acuífero Calera

Para un Litro de Cerveza, Requerimos 1.18 Litros de Agua: Vocero

* Realizan Jornada de Reforestación en Camellón de Vetagrande y Vialidad Ecoparque con 150 Árboles

Por Miguel Alvarado Valle

Con el propósito de fortalecer la conservación del entorno del Ecoparque Centenario y contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático, autoridades municipales, Grupo Modelo, organizaciones civiles y dependencias estatales realizaron una jornada de reforestación en el corredor de acceso a Vetagrande, donde fueron plantados alrededor de 150 árboles en una primera etapa.

Durante el evento, el presidente municipal de Vetagrande, Antonio Herrera, destacó que esta acción forma parte de un proyecto que se ha desarrollado desde años atrás para recuperar y mantener las áreas verdes del municipio.

Explicó que la reforestación se concentró en un tramo aproximado de 500 metros, desde la glorieta de acceso para Vetagrande, así como la vialidad Ecoparque Centenario, y señaló que los árboles endémicos, de entre 1.5 y 2 metros de altura, fueron donados principalmente por Grupo Modelo y distintas fundaciones.

El alcalde consideró que la colaboración entre instituciones, empresas y ciudadanía resulta fundamental para ampliar las acciones de reforestación y contribuir al medio ambiente.

Cifras de Grupo Modelo

Por su parte, Jorge Luis Rodarte Mier, gerente de Relaciones y Alianzas con la Comunidad en Grupo Modelo, informó que con la jornada realizada el año pasado, el corredor suma alrededor de 500 árboles establecidos, con el objetivo de dar continuidad al entorno natural que conecta con el Ecoparque y el Cerro de la Bufa, una zona natural protegida.

También destacó las acciones de la empresa en materia de sustentabilidad y desmintió la percepción de que la producción cervecera es una de las principales responsables del agotamiento del agua en la región.

Explicó que la planta utiliza únicamente entre el 1 y 2 por ciento del agua extraída del acuífero Calera y que para producir un litro de cerveza se requieren 1.18 litros de agua.

Además, el agua tratada que no se utiliza en el proceso productivo es enviada a la Unidad Académica de Medicina Veterinaria para su reutilización.

Finalmente, los organizadores explicaron que en esta jornada se plantaron árboles endémicos de gran tamaño, los cuales fueron colocados con apoyo de biofertilizantes y tutores para favorecer su desarrollo.

Añadieron que el pronóstico de lluvias para los próximos días permitirá mejorar las condiciones para el establecimiento de los ejemplares y aumentar sus posibilidades de supervivencia.