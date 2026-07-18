Con Cadena Humana, los Antorchistas Fuerzan el Diálogo con Gobierno Estatal

Sólo con Presión de Movilizaciones nos Atienden: Osvaldo Ávila

Por Miguel Alvarado Valle

Integrantes del Movimiento Antorchista realizaron este viernes una cadena humana en Plaza de Armas para exigir avances en la atención de su pliego petitorio, al tiempo que informaron que sostendrán una reunión con autoridades del Gobierno del Estado, encabezada por el subsecretario Omar Carrera, con el propósito de revisar las demandas que, aseguran, permanecen sin resolverse desde hace casi cinco años.

Osvaldo Ávila Tizcareño, líder del movimiento antorchista en Zacatecas, recordó que la semana pasada realizaron una movilización para solicitar el diálogo con la Secretaría General de Gobierno, al considerar que sus planteamientos corresponden a necesidades básicas de miles de familias.

Entre las principales demandas se encuentran la regularización de la colonia Arte Mexicano, en Fresnillo; apoyos de asistencia alimentaria; recursos para la Casa del Estudiante Francisco García Salinas, que desde hace más de 40 años brinda alojamiento a jóvenes de escasos recursos, así como un replanteamiento financiero para atender los elevados cobros del servicio de agua potable que enfrentan habitantes de la zona urbana.

Explicó que dichos planteamientos fueron presentados al subsecretario Omar Carrera, quien se comprometió a revisar cada uno de los puntos y darles seguimiento.

No obstante, señaló que hasta la noche del pasado jueves la organización no había recibido ninguna respuesta oficial, por lo que tenía previsto iniciar una serie de cadenas humanas semanales, así como un evento cultural de protesta programado para el próximo domingo 19 de julio.

Sin embargo, indicó que la mañana de este viernes fueron contactados por el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien confirmó la instalación de una mesa de trabajo durante el transcurso del día con el subsecretario Omar Carrera.

Ante ello, la organización decidió mantener únicamente la concentración convocada en Plaza de Armas para informar sobre el estado de las negociaciones y esperar los resultados del encuentro antes de definir nuevas acciones de protesta.

A pesar de la apertura al diálogo, el dirigente expresó su preocupación por lo que calificó como una respuesta reactiva del Gobierno del Estado, al señalar que las autoridades únicamente atienden las demandas cuando existe presión mediante movilizaciones.

Asimismo, recordó que el Movimiento Antorchista ha participado durante casi cinco años en diversas mesas de trabajo sin que ello se haya traducido en soluciones concretas, por lo que confían en que esta ocasión sí existan compromisos y resultados.

Al cierre de esta edición, tanto el Movimiento Antorchista como el Gobierno del Estado no habían dado a conocer el resultado de la mesa de trabajo.