Gracias a la Coordinación, Quintana Roo es de los Estados con Mayor Disminución de Homicidios Dolosos con una Reducción de 85% de Septiembre de 2024 a Junio de 2026: Presidenta

De dos Casos Diarios se Pasó a 0.3

La incidencia de homicidio doloso en Quintana Roo se redujo al pasar de dos casos en septiembre de 2024 a 0.3 en junio de 2026. Además, entre junio de 2025 a junio de 2026 hay una reducción del 57 por ciento y junio de este año es el más bajo desde 2015.

De octubre de 2024 a junio de 2026, en Quintana Roo fueron detenidas 3 mil 800 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 760 armas de fuego, 28 mil cartuchos, mil 300 cargadores y 6 mil 600 kilos de drogas: SSPC.

Tulum, Quintana Roo, 17 de julio de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que, gracias a la coordinación del Gabinete de Seguridad y el Gobierno del estado, Quintana Roo es una de las entidades con mayor disminución en homicidios dolosos, con una reducción de 85 por ciento, al pasar de un promedio diario de dos casos en septiembre de 2024 a 0.3 en junio de 2026.

“Quintana Roo es de los estados de la República que más disminución de homicidios dolosos y delitos de alto impacto ha tenido. Eso es gracias al trabajo de la gobernadora, de coordinación del Gabinete de Seguridad, y por supuesto a todos los que forman parte de este Gabinete, su secretario de Seguridad Pública, Fiscalía, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa, y la Secretaría de Marina y por supuesto, la coordinación del trabajo por parte de la gobernadora. Muchas felicidades Mara (Lezama, gobernadora de Quintana Roo)”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que, al comparar el promedio diario de junio de cada año, hay una reducción del 57 por ciento entre junio de 2025 y junio de 2026, aunado a que junio de este año es el más bajo desde 2015. Además, destacó que, tomando los datos del primer semestre de cada año, en Quintana Roo, los homicidios dolosos disminuyeron 60 por ciento al pasar de 1 a 0.4 entre enero-junio de 2025 al mismo periodo en 2026, por lo que es el semestre más bajo desde 2017 donde se registró un promedio de 0.7.

Mientras que, en el caso de Tulum, este delito presenta una reducción del 100 por ciento entre septiembre de 2024 con un promedio de 0.27 a junio de 2026 con un registro de cero y destacó que este municipio lleva dos meses consecutivos con cero homicidios. Respecto a los delitos de alto impacto, informó que en la entidad del 2025 al 2026 se presenta una disminución del 15 por ciento, con datos preliminares hasta junio.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, de octubre de 2024 a junio de 2026, en Quintana Roo fueron detenidas 3 mil 800 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 760 armas de fuego, más de 28 mil cartuchos, mil 300 cargadores y 6 mil 600 kilos de drogas, además se desmanteló un laboratorio clandestino y un área de concentración para la elaboración de metanfetamina.

Agregó que, de enero a junio de 2026, en 25 eventos operativos relevantes, se detuvo a 63 personas, se aseguraron 60 armas de fuego, 2 mil 400 cartuchos, 133 cargadores, 78 kilos de cocaína, 107 kilos de otro tipo de drogas y 3 mil 700 dosis de diversas drogas.