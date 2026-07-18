Plan Tulum Renace: Presidenta Sheinbaum Anuncia Entrada Gratuita al Parque del Jaguar, Reducción de Tarifas en Zona Arqueológica y Área Natural Protegida

Acceso a las Playas Históricas, Totalmente Gratuito

Las nuevas tarifas para acceder a la Zona Arqueológica y al Área Natural Protegida, serán de 80 pesos para turistas nacionales y de 265 para visitantes extranjeros.

Tulum, Quintana Roo.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Plan Tulum Renace, que contempla entrada gratuita al Parque del Jaguar, así como nuevas tarifas para el acceso a la Zona Arqueológica y al Área Natural Protegida: para visitantes nacionales 80 pesos y para extranjeros 265 pesos, lo que representa una reducción significativa.

“Entonces, si un visitante quiere entrar al parque y ver de lejos el sitio arqueológico, lo puede hacer sin problema y disfrutar de todos los servicios del parque totalmente gratuitos, solamente pagaría 20 pesos por subir al transporte eléctrico. Si quiere entrar al Área Natural Protegida o a la zona ya arqueológica con el Área Natural Protegida, se va a cobrar lo mismo que se cobraba en el 2018, ‘19, que son, en total, 80 pesos”.

“El turista internacional por hacer todo el recorrido pagará 265 pesos, que es también una reducción muy muy significativa. Entonces, el que quiere ir a la playa de Tulum, a las playas históricas donde siempre llegaban todos los visitantes, es totalmente gratuito, absolutamente gratuito; y solamente, si quiere usar el transporte del parque, pagará lo que se pagaba históricamente”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Detalló que los ingenieros militares modificarán la entrada tradicional al Parque del Jaguar con un arco que permita visualizar el acceso directo, además en el acceso sur se desarrollará un estacionamiento ecológico, así como otras actividades que vinculen al Centro de Atención a Visitantes (CATVI), el museo y la zona norte del parque.

Puntualizó que estas modificaciones fueron planteadas a hoteleros, representantes de la comunidad y organizaciones, quienes aprobaron este plan.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que el Plan Tulum Renace contempla 10 puntos estratégicos:

Entrada gratuita al Parque del Jaguar para visitantes nacionales. Se reduce el costo de las tarifas de manera histórica por parte del INAH y de la CONANP: 80 pesos para visitantes nacionales y gratuito en domingo; mientras que para visitantes extranjeros el costo será de 265 pesos. Se establecerá un sistema de movilidad eléctrica dentro del Parque del Jaguar como un servicio para todas y todos los usuarios. Implementación con la Guardia Nacional de un modelo de atención y cuidado al turista. Implementación del plan de profesionalización y certificación para prestadores de servicios turísticos, para que la calidad y la narrativa sea la mejor para los visitantes. Construcción de un estacionamiento en el acceso sur. Implementación de un plan de ordenamiento y mejoras de servicios públicos para el pueblo de Tulum. Creación de un nuevo sistema de transporte público, que cambiará la movilidad y la experiencia en Tulum. Se realizará una campaña de promoción que seguirá de manera constante y permanente con una narrativa de lo que es la riqueza de nuestra gente, de la gastronomía y de todos los productos turísticos. Implementación de un programa integral para la atracción de nuevas rutas aéreas y el impulso a la conectividad entre el aeropuerto y el centro de Tulum para que con ello se continúe conectando al destino con el mundo entero.

Señaló que estas medidas se suman a lo realizado desde el 2025 para impulsar el turismo en Tulum con acciones como: Apertura de 10 accesos públicos a la playa: creación del programa “Quién es Quién en los Precios”; revisión del Padrón oficial de prestadores turísticos en las Áreas Naturales Protegidas (ANP); verificación de giros comerciales turísticos; elaboración del Programa Ecológico; actualización del Programa de Desarrollo Urbano; elaboración del Plan de Manejo ANP; registro de accesos públicos a la playa; estrategia y recolección para limpieza de sargazo; promoción nacional e internacional permanente del destino; programa de Capacitación y Certificación Turística; creación de cartelera turística–cultural-deportiva; y la próxima inauguración del Proyecto Tulum Iluminado–Zona Arqueológica.