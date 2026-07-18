Presidenta Claudia Sheinbaum Anuncia Plan Integral Para Limpiar de Sargazo las Playas de Quintana Roo

Desde Playa del Carmen

En la colonia Colosio de Playa del Carmen se entregaron 474 títulos de propiedad y 30 escrituras; la meta sexenal del Gobierno de México es un millón de escrituras en todo el país.

En Quintana Roo la meta del Gobierno de México es la construcción de 57 mil nuevas viviendas.

Playa del Carmen, Quintana Roo.- Desde Playa del Carmen, Quintana Roo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un Plan Integral para limpiar de sargazo todas las playas de la entidad, el cual iniciará en 15 días y será coordinado por las Secretarías de Marina y de Turismo del Gobierno de México.

“Nos fuimos a recorrer en helicóptero, nos prestó la Marina un helicóptero, fuimos con el secretario de Marina a todas las playas, desde Tulum hasta Puerto Morelos, para ver el problema del sargazo que impacta mucho al turismo, a la gente y al turismo. Después nos reunimos y en 15 días vamos a hacer un Plan Integral para el sargazo. Participa la Marina, va a participar Turismo. Vamos a comprar más barcos para capturarlo en el mar, que es la mejor manera de hacerlo, y a trabajar para que sea reciclado el sargazo, que no genere problemas en la playa, entre otras acciones”, informó tras entregar escrituras a las y los habitantes de la colonia Colosio, como parte del programa de Vivienda para el Bienestar.

Puntualizó que la meta del Gobierno de México es entregar un millón de escrituras en todo el país para dar certeza jurídica a las familias y destacó el caso de la colonia Colosio que por años recibió falsas promesas de regularización, hasta que se hizo realidad con la llegada de los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Agregó que, como parte del programa de Vivienda para el Bienestar, la meta en su sexenio es la construcción de 1.8 millones de viviendas, de las cuales 57 mil se contemplan en Quintana Roo; además de la condonación y reestructuración de casi 5 millones de créditos impagables del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

Resaltó que como resultado de esta gira por Quintana Roo, anunció el Plan Tulum Renace, que contempla entrada gratuita al Parque del Jaguar, así como nuevas tarifas para el acceso a la Zona Arqueológica y al Área Natural Protegida: para visitantes nacionales 80 pesos y para extranjeros 265 pesos, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en la colonia Colosio de Playa del Carmen se entregaron 474 títulos de propiedad y 30 escrituras, lo que representa 504 documentos de certeza jurídica. Agregó que, con estas, suman 2 mil 397 escrituras entregadas por el Gobierno de México en todo el país.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, agradeció a la mandataria por el apoyo entregado para saldar esta deuda con las y los habitantes de la colonia Colosio, que representó un subsidio de 8 millones de pesos del gobierno federal para obtener las escrituras; además de que el Gobierno del estado se sumó con el subsidio de todos los derechos relacionados con el Registro Público de la Propiedad.

La beneficiaria de INSUS, Sebastiana Pérez Pérez, agradeció a la Presidenta de México por brindar certeza jurídica a su patrimonio e hizo un llamado a todos los derechohabientes que recibieron su escritura a ser felices.