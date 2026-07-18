Realizan Feria Social y del Orgullo LGBTIQ+

Con 50 Stands en Plaza de Armas

Por Miguel Alvarado Valle | Fotos: Diana Moreno Valtierra

Con la instalación de 50 stands fue inaugurada la Feria Social y del Orgullo LGBTIQ+ Zacatecas 2026, un espacio que reunió a instituciones gubernamentales, organizaciones civiles, colectivos y emprendedores de la diversidad sexual con el propósito de acercar servicios, promover la inclusión y visibilizar los derechos de la comunidad.

A lo largo de la jornada se desarrollaron conversatorios, módulos de atención, trámites de cambio de identidad, venta de distintos artículos y otras acciones como parte del programa previo a la Marcha del Orgullo.

Durante el arranque de actividades participaron representantes de dependencias de salud, procuración de justicia, registro civil, legisladores, activistas e invitados de distintos estados del país.

La directora de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ Zacatecas, Paz Barrón Delgado, destacó que la feria representa un “ejercicio de congruencia”, al reunir a instituciones públicas que ofrecen atención directa a la población diversa.

Señaló que la presencia de organismos como el IMSS, ISSSTE, el Registro Civil, la Fiscalía y diversas instancias permite acercar servicios de prevención, promoción de la salud y orientación jurídica a una comunidad que también demanda acceso pleno a los programas y derechos que brindan las instituciones.

Barrón Delgado reconoció además los avances alcanzados en Zacatecas en materia de derechos para la población LGBTIQ+, como el matrimonio igualitario y los trámites de cambio de identidad de género, aunque advirtió que aún persisten retos importantes.

Indicó que continúan registrándose casos de discriminación, agresiones y violencia por prejuicio, por lo que hizo un llamado a mantener el trabajo conjunto entre autoridades y colectivos para garantizar el respeto a los derechos humanos y construir una sociedad más incluyente.

Asimismo, resaltó que la edición número 24 de la Marcha del Orgullo ha sido posible gracias al esfuerzo colectivo de activistas y organizaciones, así como aliados provenientes de entidades como Ciudad de México, Sinaloa y Quintana Roo, quienes se han sumado para fortalecer las actividades en Zacatecas.

Afirmó que, aunque todavía existen sectores conservadores y obstáculos para la plena inclusión, el movimiento continúa creciendo y consolidando espacios de participación para la diversidad sexual.

Fiscalía, con Disposición

Como parte de la jornada, la fiscal especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género, Martha Bernice Vázquez González, reiteró el compromiso de la fiscalía para garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas.

Señaló que una de las principales responsabilidades de las autoridades es proteger la dignidad de todas las personas sin distinción, y refrendó la disposición de la Fiscalía para atender las denuncias relacionadas con violencia y discriminación hacia integrantes de la comunidad LGBTIQ+.

Finalmente, los organizadores subrayaron que la feria busca convertirse en un espacio de encuentro, visibilización y acceso efectivo a derechos para todas las personas de la diversidad sexual en Zacatecas.