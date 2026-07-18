Mejora tus Oportunidades de Empleo con uno de los 370 Cursos de Capacitación Para el Trabajo

En el ICTEA
Las inscripciones cierran el 31 de julio en los 12 planteles del ICTEA.
La oferta se dirige a personas mayores de 15 años.
Adultos mayores, personas con discapacidad y jefas de familia tienen 50 por ciento de descuento.
¿Tienes más de 15 años y te interesa aprender algo nuevo o emprender tu propio negocio? El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes (ICTEA) pone a tu disposición más de 370 cursos de capacitación que te pueden brindar herramientas y conocimientos para fortalecer tu desarrollo personal, profesional y laboral.
Adultos mayores, personas con discapacidad y jefas de familia podrán obtener un descuento del 50 por ciento en el costo total del curso. Las y los interesados deberán presentar copia de su acta de nacimiento, CURP, identificación oficial con fotografía y comprobante de domicilio.
Las inscripciones cierran el 31 de julio y podrán realizarse en cualquiera de los 12 planteles del ICTEA ubicados en los municipios de Aguascalientes, Jesús María, Rincón de Romos, Calvillo, El Llano, San Francisco de los Romo, Cosío y Villa Juárez.
El Programa 2026 abarca una extensa gama de áreas de formación, desde tecnología y negocios hasta artes y oficios, lo que asegura que cada estudiante pueda encontrar el curso que mejor se adapte a sus necesidades e intereses.
Para más información sobre los cursos disponibles, horarios y costos, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 449 978 46 00, enviar un mensaje vía WhatsApp al 449 352 91 58 o consultar la página oficial de Facebook del ICTEA en Facebook ICTEA Aguascalientes.
Acércate a tu plantel más cercano e inscríbete:
Jesús María: https://www.facebook.com/share/p/1Er8zFp6Wr/
Pilar Blanco: https://www.facebook.com/share/p/18nrvvMj4d/
Tres Centurias: https://www.facebook.com/share/p/1M5pDMgjEm/
Mirador de las Culturas: https://www.facebook.com/share/p/19668WjEfS/
Solidaridad II: https://www.facebook.com/share/p/1EScVVJQrm/
Calvillo: https://www.facebook.com/share/p/1BWVNHPzEt/
Rincón de Romos: https://www.facebook.com/share/p/19LEtWgTBt/
El Llano: https://www.facebook.com/share/p/1HPZ8ec17s/
Villa Juárez: https://www.facebook.com/share/p/1DMpTXGVeD/
Cosío: https://www.facebook.com/share/p/18tdE8pEzD/
San Francisco de los Romo: https://www.facebook.com/share/p/19MKHcx4tB/