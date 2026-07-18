Realiza tu Servicio Social o Prácticas Profesionales con Apoyo Económico

Programa Impulso Educativo 2026

Podrán postularse en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaRrC-pvlFYSe05D6Wcgu_5yZohgCQp6kfdINLITA6fOVM6w/viewform/.

Como parte de este programa, las y los estudiantes seleccionados recibirán un apoyo económico de tres mil pesos mensuales.

Más información al teléfono 449 910 21 21, extensión 4269.

Si estás por concluir el bachillerato o la universidad, esta oportunidad es para ti. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), abrió la convocatoria del programa Impulso Educativo 2026, dirigida a estudiantes de educación media superior y superior, para que realicen su servicio social, prácticas profesionales, estadías o proyectos en la Sedeso.

Como parte de este programa, las y los estudiantes seleccionados recibirán un apoyo económico de tres mil pesos mensuales durante el desarrollo de su proyecto, fortaleciendo así su formación académica y profesional.

Además, tendrán la oportunidad de colaborar en acciones que contribuyan al desarrollo del estado, mientras cumplen con los requisitos establecidos por su institución educativa.

El periodo de registro ya está abierto y las solicitudes serán recibidas conforme a la disponibilidad presupuestal del programa; podrán postularse en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaRrC-pvlFYSe05D6Wcgu_5yZohgCQp6kfdINLITA6fOVM6w/viewform/.

Para conocer la convocatoria completa pueden consultar la página: https://aguascalientes.gob.mx/SEDESO/documentos/2026/convocatorias/Impulso%20Educativo.pdf/. Las y los interesados también podrán acudir a las oficinas de la Sedeso ubicadas en Boulevard José María Chávez No. 3202, Ciudad Industrial o bien solicitar informes al teléfono 449 910 21 21, extensión 4269.

Con acciones como estas, el Gobierno del Estado continúa impulsando programas que fortalecen la formación académica, el desarrollo profesional y la generación de oportunidades para las y los jóvenes de Aguascalientes.