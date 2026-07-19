Ignacio Castrejón fue Torturado y Asesinado a Balazos en Saín Alto

Junto a la Carretera Federal 54

Saín Alto, Zac.- Ayer por la mañana fue localizado el cuerpo sin vida de Ignacio Castrejón Valdez, exalcalde de Sombrerete entre 2016 y 2018, encontrado a un costado de la carretera federal 45. Estaba desnudo, presentaba signos de tortura y disparos de arma de fuego.

En las indagatorias oficiales se estableció que el militante panista estaba secuestrado y finalmente fue acribillado por miembros de la delincuencia organizada.

Varios automovilistas vieron el descubrieron el cadáver estaba a la altura del camino que conduce a la comunidad de Santa Anita, y lo reportaron de manera anónima vía telefónica al personal del Sistema de Emergencia 911. Con ello se activó el código de alerta en las corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno.

Arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Estatal Preventiva, Metropol, Guardia Nacional (GN) y militares, quienes al comprobar el alarmante hallazgo acordonaron la zona e impidieron el acceso para evitar la contaminación de la zona.

En la zona se localizaron cartuchos percutidos, fiscalizados por Policías de Investigación y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y se integró la carpeta de investigación por homicidio doloso contra quien o quienes resulten responsables.

El cadáver fue retirado y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley correspondiente.