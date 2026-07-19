Los Gobiernos Deben ser Facilitadores Para la Felicidad del Pueblo: Presidenta Claudia Sheinbaum Encabeza Entrega de Vivienda en Cancún, Quintana Roo

“La 4T Garantizó el Acceso al Derecho a la Vivienda”

Recordó que la meta nacional de Vivienda para el Bienestar es de 1.8 millones de viviendas nuevas y suman 5 millones de familias con reestructuración de créditos impagables.

⁠En Quintana Roo la meta es de 76 mil 200 viviendas nuevas en el sexenio y ya hay un avance del 70%: Sedatu.

Cancún, Quintana Roo.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de 240 viviendas del fraccionamiento del Infonavit Arcos Paraíso en Cancún, Quintana Roo y de 457 constancias de finiquito a créditos impagables, como parte del programa de Vivienda para el Bienestar para garantizar la felicidad del pueblo de México.

“¿Qué quiere uno? Un empleo donde pueda uno ganar bien; una vivienda; que los hijos vayan a la escuela, que estén a gusto; un acceso a la salud donde si uno se enferma puede ir de manera gratuita a poderse atender y tener alegría y felicidad, eso es lo que uno quiere para su familia y para sus hijos. Y eso es en lo que nosotros creemos y pensamos que deben ser los gobiernos: los gobiernos deben ser facilitadores para la felicidad del pueblo, así de sencillo”, afirmó.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que la meta de su gobierno es la construcción de 1.8 millones de viviendas en todo el país y suman 5 millones de familias beneficiadas con la reestructuración de créditos impagables. Señaló que después de 36 años de gobiernos neoliberales, en donde no aumentó el salario mínimo y se crearon créditos impagables, la Cuarta Transformación garantizó, a su llegada, el acceso al derecho a la vivienda, primero, con el fin de desalojos de vivienda y ahora con la reestructuración de créditos impagables y la construcción de nuevas casas en todo el país para personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos.

El director general del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, detalló que hoy se tiene un avance del 42 por ciento en la meta sexenal del Infonavit para construcción de vivienda, con 437 conjuntos habitacionales aprobados que representan 508 mil viviendas nuevas. En Quintana Roo destacó que fueron 193 mil reestructuras de créditos impagables que se realizaron en diciembre del año pasado.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, resaltó que en Quintana Roo la meta total es de 76 mil 200 nuevas viviendas, de las cuales ya se tienen contratadas más de 57 mil, lo que representa un avance del 70 por ciento y estimó que esta meta se pueda superar al finalizar el sexenio.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, agradeció a la mandataria por hacer realidad el sueño de estas familias quintanarroenses y expresó su deseo para que estos nuevos hogares sean lugares sin violencia, que les permitan construir un futuro mejor y el inicio de una vida extraordinaria para las y los derechohabientes.

La beneficiaria del programa de Vivienda para el Bienestar, Inés Elizabeth Flores Cruz, agradeció a la Presidenta de México por hacer realidad el sueño de ella y de todos los que obtuvieron su vivienda.