PAZ y Somos México Recibirán Financiamiento Local y Tendrán Representantes Ante el IEEZ

A Ambos es Poco lo que les Falta por Acreditar: Frausto

Por Gabriel Rodríguez

Juan Manuel Frausto Ruedas, presidente consejero del Instituto Electoral de Zacatecas (IEEZ), afirmó que cualquier partido político que surja a nivel nacional y por el hecho de haber obtenido su registro respectivo tiene derecho de participar en los procesos electorales de Zacatecas, incluidos los del año próximo.

Frausto Ruedas añadió que dichos institutos políticos también podrán contar con la presencia de consejeros electorales en el IEEZ, pero que el único requisito es presentar las solicitudes respectivas, motivo por el cual esa instancia electoral ya contactó a los representantes nacionales del PAZ (Construyendo sociedades de paz) y Somos México, de reciente cuño.

“A ambos quienes les hicimos llegar la documentación requerida como documentos básicos y la solicitud formal de acreditación ante el IEEZ, así como los certificados de creación ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para que los llenen”.

Además, tales institutos políticos “tienen derecho a las mismas prerrogativas de financiamiento local de modo que la bolsa financiera aprobada para aquellos con los que se contaba en enero de 2026, ya se vio afectada ante esos nuevos surgimientos evidentemente”.

Las leyes preconizan que PAZ y Somos México tendrán derecho a financiamiento de cuando menos dos por ciento de un presupuesto que se distribuye de manera igualitaria, “es decir que 30 por ciento de presupuesto se designa de manera igualitaria y 70 por ciento de modo proporcional.

“De ese 30 por ciento que queda de julio a diciembre de este año, se tomará dos por ciento para otorgárselos a los partidos políticos por lo que es nuestra intención acreditarlos y aprobar la redistribución del financiamiento público en breve.

“A ambos es poco lo que les falta por acreditar y respecto de ese dos por ciento en breve lo daremos a conocer, pero es claro que el fondo se reducirá un poco para los preexistentes”.

En este momento, hay en Zacatecas seis partidos nacionales y dos locales, pero en breve serán 10, ocho nacionales y dos locales, aseguró.

Finalmente, dijo que se realizan gestiones con gobierno estatal “para que nos asegure llegar a fin de año”.