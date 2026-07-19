Presidenta Claudia Sheinbaum Anuncia Llegada de las Primeras 12 Locomotoras del Tren Maya de Carga; se Inaugura en 2027

Ya Están Transportando Material

Puerto Morelos, Quintana Roo.- Desde Puerto Morelos, Quintana Roo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la llegada de las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga, sistema ferroviario que se estima será inaugurado en 2027.

“Les tenemos una gran noticia: ya llegaron las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga, que ya tiene un avance muy importante. De hecho, ya se están transportando con estas locomotoras parte del material para la construcción del Tren Maya de carga”, resaltó en un video publicado en sus redes sociales.

La Jefa del Ejecutivo Federal realizó un recorrido de supervisión por la estación “Puerto Morelos” del Tren Maya de carga en compañía del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez; el director general del Tren Maya, general Manuel Jaime Ramírez Camacho; y el director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza.

Así como las gobernadoras de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa y de Campeche, Layda Sansores San Román; los gobernadores de Yucatán, Joaquín Díaz Mena; de Tabasco, Javier May Rodríguez; y de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, mandatarias y mandatarios de las cinco entidades que recorre el Tren Maya de pasajeros y por donde pasará el sistema ferroviario de carga.

“Una gran noticia para el sureste de México y para todo el país. ¡Que viva el Tren Maya!”, agregó la Presidenta de México.