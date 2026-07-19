Sábado Negro en Zacatecas: 10 Ejecutados en Tres Municipios

Entre las Víctimas, Ignacio Castrejón, Exalcalde de Sombrerete; el Director de Desarrollo Social de Fresnillo y un Bombero Municipal

Por Margarito Juárez González

Zacatecas, Zac.- Ayer por la mañana fueron asesinadas 10 personas en tres municipios del estado.

Hasta el momento se ha identificado a tres de las víctimas: Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social de Fresnillo, Jesús Gerardo Muñetón, bombero activo de Fresnillo e Ignacio Castrejón Valdez, expresidente municipal de Sombrerete.

Testigos en las zonas reportaron los hechos de manera anónima vía telefónica al Sistema de Emergencias 911, lo que activó el código de alerta en corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno y en cuerpos de auxilio.

Cinco Ejecutados en Pánuco

A las 5:40 horas fueron hallados cinco cuerpos en la comunidad Pozo de Gamboa, municipio de Pánuco. Los occisos estaban atados con cuerdas y colgados del puente vehicular ubicado en la carretera federal 54, en el cruce con la carretera estatal 175, que conduce al poblado de Tacoaleche, municipio de Guadalupe.

Se confirmó que los cadáveres correspondían a hombres, estaban semidesnudos, algunos con los ojos vendados, y junto a ellos se dejó una cartulina con un mensaje relacionado con la delincuencia organizada.

La zona fue acordonada por elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Estatal Preventiva, Metropol, Guardia Nacional (GN) y militares, quienes impidieron el acceso para preservar la escena.

Policías de Investigación y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) realizaron las diligencias de campo e integraron la carpeta de investigación por homicidio doloso contra quien o quienes resulten responsables.

Cuatro Ejecutados en Morelos y uno en Saín Alto

Casi al mismo tiempo, en el municipio de Morelos, fueron encontrados cuatro cadáveres cerca de la Unidad de Medicina Familiar 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a la entrada de la cabecera municipal, por la carretera federal 54.

De manera paralela, en el municipio de Saín Alto, cerca de la carretera federal 45, fue localizado el cuerpo sin vida de Ignacio Castrejón Valdez, exalcalde de Sombrerete, a la altura del entronque hacia la comunidad Santa Anita.

Los 10 cadáveres fueron retirados y trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley correspondiente.

Se implementó un operativo de búsqueda de los responsables por parte de corporaciones de los tres órdenes de gobierno; sin embargo, no se obtuvieron resultados positivos.

Identifican a dos Víctimas

Javier Torres Rodríguez presidente municipal de Fresnillo, a través de su cuenta oficial de Facebook, informó que dos de los ejecutados pertenecían al ayuntamiento: Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social, y Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero activo.

“A todo el pueblo de Fresnillo, lamento profundamente informar el fallecimiento de Fidel Alvarado de la Torre, Secretario de Desarrollo Social del Municipio, y del señor Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero municipal.

“Me uno de todo corazón al dolor de sus familias, amigos y compañeros, a quienes les expreso mi más sincero pésame y toda mi solidaridad en este momento tan difícil.

“Fresnillo pierde a dos hombres valiosos, comprometidos con su trabajo y con nuestra gente. Su recuerdo permanecerá entre nosotros.

“Muchas gracias por el apoyo que me dieron en vida”, escribió el funcionario.

Identifican a las Víctimas

A las 19:18 horas, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, informó por medio de un video en sus redes sociales que nueve de los 10 cuerpos hallados esta mañana en tres municipios ya fueron identificados, de los cuales, ocho son originarios de Zacatecas y uno más del estado de Durango, y ha confirmado que entre las víctimas figuran dos funcionarios públicos del municipio de Fresnillo.

Mencionó que la Fiscalía General de Justicia del estado “tiene ya una línea robusta de investigación que en el momento procesal debido se dará a conocer”.

Argumentó que este tipo de hechos “desde hace mucho tiempo no se registraban en nuestro estado” y seguirán redoblando todos los operativos en a lo largo del estado.

También informó que el Grupo de Inteligencia Operativa se declara en sesión permanente derivado de los acontecimientos.

En el mensaje agradeció al gobierno federal, al mencionar que a raíz de estos acontecimientos se recibió apoyo con la presencia de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Más tarde, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que fue identificada la víctima número 10 y que era nativa del estado de Durango. (Con información de Irma Mejía, corresponsal/El Universal)