Verónica Yvette Hernández Está en “Conflicto de Interés”, Reitera Quirino

“Ella Misma la que se va a Autocalificar”

Por Gabriel Rodríguez Piña

De manera reciente, el excreador del Barzón Zacatecas, Juan José Quirino Salas, cuyo equipo hoy forma parte del grupo de Ulises Mejía Haro, realizó señalamientos misóginos en contra de diversas mujeres que se desempeñan en la administración pública estatal, lo que pudo hacerlo acreedor a diversas demandas legales por violencia política de género.

Sin embargo, al final decidió no corregir y, de nuevo, acusó conflicto de interés en la permanencia de dos personas de sexo femenino dentro de la administración pública estatal.

Quirino Salas aludió en ese momento a Ana Carmen Martínez Ávila, secretaria ejecutiva de Órgano del Poder Judicial en Zacatecas y a Verónica Yvette Hernández López de Lara titular de la Auditoría Superior del Estado, de quienes dijo en su momento “guardan estrecha relación y un relevante conflicto de interés con el clan Monreal” en términos faltos al respeto hacia ambas.

Al respecto volvió a defender su postura y dijo que “la política es un asunto impersonal, pues aunque Verónica Yvette Hernández es casi mi paisana, personalmente no la conozco y jamás he cruzado con ella una sola palabra, así de impersonal es el asunto.

“En ese momento yo me refería a que como actores políticos a veces se critica sus funciones, pues cuando hablé de ella lo dije en el sentido de que era impropio de su parte que ella pretendiera ser auditora superior del estado (de Zacatecas), cuando había cumplido cuatro años dentro del gobierno de David Monreal como secretaria de administración.

“Es claro que en ese sentido y bajo esas condiciones hay conflicto de intereses, tan sencillo, por lo que a todos nos debe quedar claro que es ella misma la que se va a autocalificar y a revisar su tarea como cuando fue secretaria de Administración y eso es conflicto de interés”.

Ante ello, indicó que “lo mismo habría hecho si se tratara de un sujeto de sexo masculino, un caballero o un hombre pues yo estoy por encima de los géneros, por lo que creo que en el cargo actual de Verónica Yvette –insistió– entra el conflicto de interés por dicha relación de amiguismo para defender los intereses futuros de quien en este momento gobierna, pero la litis es que ella no puede ser contralora cuando hasta hace menos de un año era secretaria de Administración