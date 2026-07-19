DIF Estatal Ofrece Cursos de Capacitación con Guardería Para Madres que Desean Emprender o Encontrar Empleo

Inscripciones Abiertas

También se les brinda apoyo psicológico y herramientas de superación personal.

El objetivo de estos talleres es impulsar la autonomía económica y emocional de las alumnas.

La presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones a los cursos gratuitos de capacitación laboral dirigidos a mujeres que desean adquirir nuevas habilidades, fortalecer su desarrollo personal y ampliar sus oportunidades de empleo o emprendimiento.

Destacó que, para facilitar la participación de las madres de familia, el Centro de Atención Integral a la Mujer (CAIM) ofrece servicio de guardería durante las clases para que las alumnas puedan capacitarse con la tranquilidad de que sus hijas e hijos estarán bien atendidos. Además, las participantes cuentan con atención psicológica, activación física y talleres de tecnologías domésticas que complementan su formación.

Los cursos duran seis meses y, al concluirlos, las alumnas reciben un certificado con validez oficial, avalado por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes (ICTEA).

Aurora Jiménez señaló que el objetivo es brindar a las mujeres herramientas que fortalezcan su independencia económica y les permitan emprender un negocio, encontrar un empleo o mejorar sus ingresos.

La oferta incluye cursos de Diseño de Prendas de Temporada, Corte de Cabello y Diseño de Imagen, Bisutería, Floristería, Repostería, Elaboración de Piñatas, Primeros Auxilios, Cuidado del Adulto Mayor y Elaboración de Velas y Jabones en sus niveles I y II.

Las interesadas deberán presentar identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio reciente y acta de nacimiento de sus hijas o hijos.

Las clases iniciarán el próximo 3 de agosto. Para inscribirse o solicitar más información, las interesadas pueden acudir al CAIM, ubicado en avenida Ayuntamiento No. 318, Barrio del Encino, o comunicarse al teléfono 449 918 33 40.