Dos Ciclistas de Aguascalientes se Colocan Como Líderes en la Vuelta Oaxaca

Los ciclistas de Aguascalientes José Antonio Prieto de Luna y Diana Valeria Rodríguez se colocan en el primer lugar de sus categorías en la Vuelta Oaxaca 2026, una de las carreras de ciclismo de ruta más importantes y tradicionales del país.

Después de cuatro jornadas de competencia, José Antonio Prieto lidera la categoría Sub-23 varonil; mientras que Diana Valeria Rodríguez ocupa el primer lugar en la categoría Femenil Libre, gracias a los destacados resultados que han obtenido a lo largo del recorrido.

La Vuelta Oaxaca reúne a los mejores ciclistas de México, quienes recorren diferentes municipios del estado en una prueba que exige resistencia, estrategia y constancia. Aún quedan dos jornadas por disputarse, en las que ambos atletas buscarán conservar el liderato y acercarse al campeonato.

El Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes felicitó a José Antonio Prieto de Luna y a Diana Valeria Rodríguez por este gran desempeño que refleja el talento y la preparación de los deportistas aguascalentenses.