Apunta Masacre a Extorsión y Colusión de Servidores Públicos

Víctimas Fueron “Levantadas” Entre el Jueves y Sábado

Por Miguel Alvarado Valle

Gobierno del Estado, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas (FGJEZ) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informaron, mediante un mensaje difundido en redes sociales, avances en las investigaciones del multihomicidio registrado el pasado sábado en los municipios de Morelos, Pánuco y Saín Alto, donde fueron localizadas sin vida 10 personas.

En el videomensaje, el fiscal general Cristian Paul Camacho Osnaya señaló que las principales líneas de investigación apuntan a posibles casos de extorsión y presuntos actos de colusión de servidores públicos, por lo que las indagatorias incluyen también una vertiente de análisis financiero. Informó que las 10 víctimas ya fueron identificadas y entregadas a sus familiares; ocho eran originarias de Zacatecas y dos del estado de Durango.

Entre ellas se encontraban el expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdéz; dos funcionarios del Ayuntamiento de Fresnillo, uno adscrito a la Dirección de Desarrollo Social y otro a Protección Civil; además de un abogado y expolicía de Durango, así como personas dedicadas a actividades empresariales relacionadas con los sectores de la construcción, la proveeduría y los centros nocturnos.

Señaló además ocho de las víctimas fallecieron por asfixia por estrangulamiento y dos más por heridas de bala.

El fiscal explicó que las investigaciones permitieron establecer que algunas de las víctimas perdieron comunicación con sus familiares entre el 16 y el 18 de julio: cuatro el jueves, cinco el viernes y una el sábado; sin embargo, precisó que en ninguno de los casos existía una denuncia formal por desaparición o privación ilegal de la libertad.

Asimismo, informó que las autoridades obtuvieron videograbaciones que permitieron identificar parte de la secuencia de los hechos y los vehículos presuntamente involucrados. Además, se ejecutó un cateo en un inmueble ubicado en Fresnillo y se aseguró un vehículo que forma parte de las investigaciones.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, reconoció que estos hechos generaron preocupación entre la población y reiteró que las instituciones estatales mantendrán la coordinación para esclarecer el caso y llevar a los responsables ante la justicia.

En tanto, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, informó que se desplegó un operativo especial integrado por 480 elementos, conformado por 280 efectivos del Ejército Mexicano, 120 de la Guardia Nacional y 80 integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ).

Añadió que las acciones se concentran en dos zonas prioritarias del estado, con apoyo de tres helicópteros y equipos de inteligencia que realizan recorridos terrestres y aéreos en coordinación con fuerzas federales y autoridades de Durango para localizar a los responsables y reforzar la seguridad en la región.