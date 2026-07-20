Celebración de Alegría, Emoción y Unión Entre Pueblos: Presidenta Sheinbaum en Final de Copa Mundial de Futbol 2026

Felicita a la Selección de España

Luego de asistir a la final de la Copa Mundial de Futbol 2026 en el estadio Nueva York Nueva Jersey, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que esta justa deportiva es símbolo de alegría, emoción y unión entre pueblos, donde el deporte demuestra su capacidad para acercar naciones.

A través de redes sociales, recordó que México fue sede del mundial, al igual que Estados Unidos y Canadá.

“Demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo”.

Destacó el desempeño, talento y entrega de la Selección Mexicana durante su participación.

La primera mandataria felicitó a España por ganar la Copa Mundial de Futbol 2026 contra Argentina, con el marcador 1-0.