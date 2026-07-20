Narro Exige Esclarecer las 10 Ejecuciones

Propone que FGR Atraiga el Caso, Para Evitar Interferencias

El diputado federal con licencia, José Narro Céspedes, condenó el asesinato de las 10 personas localizadas sin vida este sábado en los municipios de Morelos, Pánuco y Saín Alto, y exigió una investigación a fondo para esclarecer los hechos. “Como en el caso de todos los zacatecanos y zacatecanas, exigimos que se haga una investigación a fondo, porque no puede pasarse por alto este problema; urge enfrentarlo y resolverlo”, declaró.

Entre las víctimas se encuentran Ignacio Castrejón, exalcalde de Sombrerete y empresario constructor; Fidel Alvarado, secretario de Desarrollo Social de Fresnillo; Gerardo Muñetón, bombero municipal de Fresnillo; Armando y José Armando, padre e hijo dedicados a la construcción; Jesús Daniel, empresario fresnillense; Fernando y Juan Carlos, empresarios del ramo de bares y centros nocturnos en Fresnillo; José Ángel, ganadero originario de Durango con actividad en Jiménez del Teul, y Andrés Vázquez Gurrola, exregidor y exdirector de la Policía Municipal de Canatlán, Durango.

Narro Céspedes señaló que aún se desconoce el trasfondo del caso y sostuvo que una de las posibilidades es que los hechos estén relacionados con un ajuste de cuentas entre grupos delictivos. “Puede tratarse de deudas o de acciones que tuvieron estas personas que fueran contrarias a la gente con la que estuvieron vinculadas, pero también puede ser una señal de que se les pudiera seguir dando un lugar de privilegio o impunidad”, expresó.

Posteriormente, consideró que la investigación presenta indicios de una posible relación con la delincuencia organizada, por lo que pidió que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) para evitar que intereses locales interfieran en el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, hizo referencia al exalcalde panista de Sombrerete, Ignacio Castrejón, y sostuvo que, por las características de las víctimas, el móvil no estaría relacionado con la actividad política en la entidad.

“Se trataría de personas muy ligadas al PAN y al PRI. Hay funcionarios del gobierno de Fresnillo que forman parte de una administración priísta, mientras que el expresidente municipal de Sombrerete tenía militancia panista”, comentó.

El legislador insistió en que lo prioritario es esclarecer el caso, pues consideró que este tipo de hechos generan temor e incertidumbre entre la población. “Pareciera que se trata de señales incorrectas para generar miedo y aprovechar ese temor para seguir actuando”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que la solución a la violencia no consiste únicamente en incrementar la presencia de soldados o elementos de la Guardia Nacional, sino en fortalecer las investigaciones, identificar las causas que originan estos hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

Por su parte, la Secretaría General de Gobierno informó que existen diversas líneas de investigación sobre el multihomicidio y anunció que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y la Mesa Estatal de Construcción de Paz darán a conocer información conforme avancen las indagatorias.

Asimismo, confirmó que los 400 elementos de seguridad enviados recientemente como refuerzo al estado ya participan en operativos desplegados en los municipios donde fueron localizadas las víctimas, con el objetivo de ubicar a los responsables y evitar que el caso quede impune.