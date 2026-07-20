Presenta Italia su Programa de Actividades Para la FIL 2026

En Roma

Participarán 61 Autores, Habrá Exposiciones, Conciertos, Cine, Gastronomía y Encuentros Editoriales

Italia vuelve a ocupar un papel protagonista en México. Dieciocho años después de su última participación, Italia será nuevamente el país Invitado de Honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), uno de los principales acontecimientos mundiales dedicados a la cultura y a la edición y, en términos absolutos, la feria más importante para el mercado del libro en español, que este año celebra su cuadragésima edición.

La cita será del 28 de noviembre al 6 de diciembre. Un total de 61 autoras y autores mostrarán la variedad y el pluralismo de la edición italiana mediante los encuentros del programa literario, cuyo corazón será el Pabellón de Italia dentro de la Feria. Allí expondrán más de treinta editoriales y habrá una librería con exhibición y venta de libros de autores italianos, tanto en su lengua original como en traducciones al español.

La participación italiana incluirá además diez exposiciones, conciertos y otras iniciativas que abarcarán desde la gastronomía y el cine hasta los intercambios académicos. El programa se extenderá por toda Guadalajara y propondrá un gran viaje de descubrimiento de la cultura italiana, inspirado en las palabras del escritor Umberto Eco (“El mundo nos habla como un gran libro”), a diez años de su muerte.

La iniciativa fue presentada en el Palacio de la Farnesina, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, durante un acto en el que participaron representantes de todas las instituciones que la hicieron posible: el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, junto con la Embajada de Italia en Ciudad de México y el Instituto Italiano de Cultura de Ciudad de México; el Ministerio de Cultura, mediante la Dirección General de Bibliotecas y Derechos de Autor, la Dirección General de Espectáculos, la Dirección General de Cine y Audiovisual con Cinecittà, la Dirección General de Museos y el Centro para el Libro y la Lectura; la Agencia ICE para la promoción en el extranjero y la internacionalización de las empresas italianas; y, con su colaboración, la Asociación Italiana de Editores.

Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional estuvo presente el ministro Antonio Tajani, mientras que el Ministerio de Cultura estuvo representado por el subsecretario Giampiero Cannella. Participaron también el presidente de la FIL, José Trinidad Padilla López; su directora general, Marisol Schulz Manaut, y el embajador de México en Italia, Genaro Lozano.

Cada año, la FIL reúne a más de 900 escritores, 18 mil profesionales del sector editorial, 2,800 casas editoriales procedentes de más de 60 países y un público cercano al millón de visitantes. En más de 43 mil metros cuadrados de exhibición se desarrollan más de tres mil actividades a lo largo de nueve días. La FIL Guadalajara es, además, uno de los principales espacios para el intercambio de derechos editoriales en español, idioma que constituye el principal mercado de exportación de derechos para la industria editorial italiana.

“La participación de Italia como país Invitado de Honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara representa un importante reconocimiento y una oportunidad estratégica para reforzar la presencia de la industria editorial italiana en el ámbito hispanoamericano, el principal sector cultural de nuestro país. La promoción del libro italiano en el extranjero es una herramienta fundamental de la diplomacia del crecimiento: cada obra traducida contribuye a poner en valor nuestra identidad cultural y nuestras exportaciones. La Feria será un escaparate de excelencia para mostrar una Italia que une tradición e innovación y para consolidar los vínculos culturales e históricos con México y con toda América Latina”, expresó el ministro Antonio Tajani.

José Trinidad Padilla López, presidente de la FIL, dijo que celebrar la cuadragésima edición de la Feria con Italia como país Invitado de Honor “es motivo de gran alegría. Este encuentro adquiere un valor histórico incalculable, pues coincide con la reciente conmemoración de los 150 años de relaciones diplomáticas entre México e Italia. Hablamos de un país distinguido por un excepcional genio estético, una audacia intelectual y una maestría artística que han inspirado al mundo entero. Reencontrarnos con las raíces universales de Dante Alighieri, Boccaccio y Pirandello, y entrelazarlas con las vibrantes tensiones creativas de la contemporaneidad, nos permitirá construir un puente directo entre nuestras comunidades editoriales y nuestros creadores. Estamos preparados para escribir un capítulo memorable en este jardín común de la literatura, donde todo el fascinante espectro de la cultura italiana volverá a florecer en Guadalajara, y consolidará una plataforma sin igual para sorprender a nuestro público y fortalecer el vínculo duradero entre nuestras culturas”.

“La participación de Italia representa un momento significativo para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que en 2026 celebra su cuadragésima edición. Se trata de un país con una tradición literaria y editorial de extraordinaria riqueza, cuya influencia ha sido determinante en la formación del pensamiento, las artes y la cultura occidental y que, al mismo tiempo, posee una escena contemporánea viva, diversa y en constante renovación”, añadió la directora general de la FIL, Marisol Schulz Manaut.

“Mostraremos en México la Italia de hoy y la vitalidad de su propuesta editorial mediante un programa que reunirá a más de 60 autoras y autores, jóvenes y consagrados, de la narrativa, el ensayo, la ilustración, el cómic y la literatura infantil y juvenil. La delegación representará la riqueza de una industria formada por más de cinco mil editoriales, que publican cada año más de 70 mil títulos. Guadalajara es una feria especialmente importante para la edición italiana, pues el español constituye su principal mercado de exportación de derechos de traducción y concentró 15 por ciento de las ventas realizadas en 2024. Queremos que estas cifras sigan creciendo: desde 2001, las ventas de derechos de traducción en todo el mundo se han quintuplicado”, expresó Innocenzo Cipolletta, presidente de la Asociación Italiana de Editores.

Los 61 autores que acudirán a Guadalajara son: Viola Ardone, Bruno Arpaia, Stefania Auci, Paolo Bacilieri, Andrea Bajani, Alessandro Baricco, Violetta Bellocchio, Annalena Benini, Daria Bignardi, Mario Calabresi, Giulia Caminito, Giuditta Campello, Alessandro Campi, Olga Campofreda, Giorgio Caravale, Elena Cattaneo, Aldo Cazzullo, Stefano Ciccone, Emanuele Coccia, Maurizio de Giovanni, Mario Desiati, Erin Doom, Claudia Durastanti, Dario Ferrari, Giordano Bruno Guerri, Helena Janeczek, Felicia Kingsley, Vincenzo Latronico, Antonella Lattanzi, Roberta Lepri, Vittorio Lingiardi, Milo Manara, Federica Manzon, Daniela Marcheschi, Alessandro Masi, Rosa Matteucci, Susanna Mattiangeli, Guido Mazzoni, Francesca Melandri, Luigi Nacci, Fabian Negrin, Mauro Novelli, Matteo Nucci, Laura Pariani, Valeria Parrella, Lorenzo Pavolini, Paolo Pecere, Alberto Pellai, Pera Toons, Aurelio Picca, Laura Pugno, Veronica Raimo, Alessandro Raveggi, Davide Rondoni, Stenio Solinas, Elena Stancanelli, Marco Steiner, Nicole Tecchio, Carlo Vecce, Nora Venturini y Nicoletta Verna.

Italia también tendrá una presencia destacada en FIL Niños, cuya identidad gráfica estará a cargo de la ilustradora Nicole Tecchio. La propuesta para niñas, niños y jóvenes reunirá distintas expresiones de la literatura y la ilustración italianas.

Como parte de ese amplio programa cultural, las diez exposiciones anunciadas se distribuirán entre los espacios de la FIL y distintos museos de Guadalajara. El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA) recibirá Caravaggio, dedicada al artista que transformó la pintura europea del siglo XVII, mientras que el Museo Cabañas albergará Identidades italianas. La Colección Farnesina, un recorrido por el arte del país desde la segunda posguerra hasta la actualidad. La oferta incluirá también Etruscos. La forma y la materia; Estadios. Arquitectura y mito; CONNECT-IT. Visiones para unir el mundo; Italia en movimiento; Pintura italiana hoy. Una nueva escena; CUBO CULTURA. El mundo nos habla como un gran libro; Manuzio: la revolución del libro, y Queridísimo Pinocho. A estas propuestas se sumarán intervenciones artísticas de Marco Mazzei y Nico Lopez Bruchi.

El Foro FIL reunirá propuestas de jazz, soul, música popular, electrónica y nuevas expresiones urbanas. La cartelera contará con el Paolo Fresu Devil Quartet, el Trio Jazz Radici de Ada Montellanico, Mario Biondi, Ambrogio Sparagna con la Orchestra Popolare Italiana, La Niña y Camilla Pisani.

El ciclo de cine mostrará la diversidad de la producción audiovisual italiana mediante documentales, animación, cine de autor y nuevas formas narrativas. La selección buscará proyectar el imaginario, la lengua y la realidad contemporánea del país, además de propiciar el diálogo entre la literatura, el cine y el sector audiovisual. El Festival Gastronómico, una tradición de la participación de los países invitados de honor, recibirá al chef Marco Carboni, quien presentará un menú italiano creado especialmente para la ocasión. La propuesta permitirá acercarse a la diversidad de la cocina del país y a los saberes, las prácticas de convivencia y las tradiciones sociales que se transmiten de generación en generación.

Alessandro Giuli, ministro de Cultura de Italia, explicó que “el libro ha sido siempre un instrumento de participación capaz de crear espacios compartidos entre mundos, ideas, culturas y experiencias diferentes. Con esta convicción, Italia, respaldada por su patrimonio secular de libros fundamentales, sube al escenario de la mayor feria del libro del mundo hispanohablante. Lo hace con su singular variedad de temas, lenguajes, estímulos y puntos de vista: una riqueza promovida por editoriales pequeñas y grandes, capaces de difundir tanto la belleza inagotable de los clásicos como la relevancia de las obras contemporáneas”.

“La presencia en la FIL 2026 representa el punto más alto de la estrategia de promoción de la Agencia ICE para la industria editorial italiana, que en 2026 contempla la participación en siete ferias internacionales. Esta presencia estuvo precedida por un ciclo de visitas de profesionales mexicanos a editoriales italianas, organizado junto con la Asociación Italiana de Editores en junio de 2026. La internacionalización se confirma como una estrategia fundamental para el desarrollo del sector. Las ventas de derechos de traducción son el componente más importante de las exportaciones y crecieron 8.2 por ciento; el aumento fue de diez por ciento en el segmento de las coediciones. Los principales compradores son los mercados europeos, con 61 por ciento, seguidos por Asia, con 15 por ciento; América Central y del Sur, con diez por ciento; Medio Oriente, con ocho por ciento; América del Norte, con tres por ciento; África, con uno por ciento; y el Pacífico, con uno por ciento. La participación de México es de diez por ciento. El Pabellón Italia en la FIL, realizado por la Agencia ICE, se articulará alrededor de la frase de Umberto Eco, “El mundo nos habla como un gran libro”, interpretada mediante un único recorrido narrativo en alrededor de 1,200 metros cuadrados de superficie expositiva”, comentó Lorenzo Galanti, director general de la Agencia ICE.

El acto de presentación concluyó con un diálogo entre la directora de la FIL, Marisol Schulz Manaut, y dos escritoras de la delegación que viajará a Guadalajara en noviembre, Olga Campofreda y Viola Ardone. La conversación ofreció un primer adelanto de un intenso calendario de encuentros marcado por el descubrimiento, rasgo característico de la participación de Italia como Invitado de Honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.