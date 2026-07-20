“Riesgosa, la Probable Dación del Hotel Parador”

Puede Arrestar Pasivos de Distinta Índole: Estela Cárdenas

Por Gabriel Rodríguez

Piña La empresaria restaurantera Estela Cárdenas dijo que “es un riesgo la probable dación que al final no es sino una venta del hotel Parador al gobierno estatal, porque primero “habría que analizar costos-beneficio, así como posibles deudas y pagos de trabajadores”.

Cárdenas Vargas preguntó antes: “¿Quién compra ahorita un inmueble en 450 millones de pesos que lo pueda pagar de contado?” e indicó que dentro de su posible transacción deben tomarse en cuenta antes factores como las oscilaciones en los periodos de baja, alta y nula ocupación hotelera.

“Pero en este momento, incluso para el propio gobierno, puede resultar una cantidad no susceptible de erogar, sobre todo cuando el hotel podría tener pasivos de distinta índole”, añadió.

Advirtió también que toda adquisición debe, en la misma medida, ser redituable, “eso con independencia de quién lo vaya a manejar, pues en temas de costo-beneficio a todos los negocios les debe ir bien, que les deje algo, pero yo ignoro el tema de las finanzas en ese inmueble”.

Y en el caso del hotel Parador, “en caso de que se le quiera vender, esa es la vía más fácil y no creo que un particular quiera comprar algo que arrastre posibles pasivos, pero en realidad ignoro cuánto valen ese tipo de negocios”.

Pero dentro del proceso, precisó, puede haber todo tipo de problemas como cuando no se sabe las condiciones financieras en que ese hotel esté, “más allá de los cobros por pasivos otorgados al Issstezac”.

Roy no Sabe Nada

El secretario de Turismo, Le Roy Barragán dijo que este lunes, dentro de la Informativa dará a conocer su punto de vista sobre la cesión del Parador: “Gobierno ya habló mucho de eso pero en este momento yo no tengo postura alguna y ni siquiera sé la iniciativa, pero ese es tema allá de ellos”.

Agregó: “No me he documentado por nada de eso pues quien lo maneja es la Secretaría de Gobierno, pero si quieres de ese y otro tema los platicamos mañana en La Informativa”.