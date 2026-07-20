En Aguascalientes Egresados Podrán Acceder a Mejores Empleos con Microcredenciales

Las y los Estudiantes Fortalecerán su Perfil Profesional

Con la incorporación de microcredenciales se busca avalar conocimientos, habilidades y competencias específicas.

Rectoras, rectores y directivos de instituciones públicas y privadas conocieron algunos modelos nacionales e internacionales.

Estas acreditaciones complementan los títulos universitarios y permiten responder con mayor agilidad a los cambios tecnológicos y laborales.

Aguascalientes impulsa la incorporación de microcredenciales, certificaciones que permiten a las y los estudiantes acreditar conocimientos y habilidades específicas altamente valoradas por las empresas, fortaleciendo así su perfil profesional y sus oportunidades de empleo.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), reunió a rectoras, rectores y directivos de universidades públicas y privadas de la entidad para conocer los beneficios de este modelo y compartir experiencias sobre su aplicación en las instituciones de educación superior.

Las microcredenciales validan competencias concretas adquiridas mediante cursos, capacitaciones o programas especializados, lo que permite demostrar de forma rápida y verificable el dominio de herramientas, tecnologías y conocimientos que actualmente demanda el mercado laboral.

En el encuentro también participaron Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), y Darío Andrés Botero, director de Coursera para Latinoamérica, quienes compartieron experiencias y casos de éxito sobre la implementación de este modelo en México y otros países.

Los especialistas coincidieron en que, en un entorno marcado por la inteligencia artificial, la automatización y la constante transformación tecnológica, además de contar con un título universitario, es cada vez más importante acreditar habilidades específicas y actualizadas que respondan a las necesidades del sector productivo.

Destacaron que las microcredenciales permiten a las y los estudiantes fortalecer su perfil profesional incluso antes de concluir sus estudios, lo que les brinda mayores herramientas para diferenciarse en los procesos de contratación y acceder a mejores oportunidades laborales.

Subrayaron que estas certificaciones no sustituyen los títulos universitarios; por el contrario, complementan la formación académica y fortalecen el vínculo entre las instituciones de educación superior y el sector productivo, facilitando que los programas educativos respondan a los perfiles profesionales que hoy demandan las empresas.