Grupo K9 Refuerza sus Operaciones con Tres Nuevos Ejemplares Certificados en Estados Unidos

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) incrementa la capacidad operativa de su Grupo Canino K9 con la incorporación de tres nuevos ejemplares certificados internacionalmente, que apoyarán las labores de vigilancia, inspección y combate al delito en la entidad.

Logan, Picur y Stella se integrarán a las labores de vigilancia y prevención, luego de concluir, junto con sus manejadores, un mes de capacitación especializada en San Antonio, Texas.

El adiestramiento se realizó en el condado de Bexar como parte de la colaboración entre la SSPE y la Embajada de Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la preparación de los binomios caninos bajo estándares internacionales avalados por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Gracias a esta preparación, los nuevos binomios cuentan con las habilidades necesarias para apoyar las tareas de inspección, vigilancia y combate a los delitos de alto impacto, reforzando las acciones que diariamente realizan las corporaciones de seguridad en el estado.

Este lunes, los policías estatales regresarán a Aguascalientes acompañados de Logan, Picur y Stella, quienes se integrarán oficialmente al Grupo Especial K9 para poner sus capacidades especializadas al servicio de la seguridad de las familias de Aguascalientes.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, destacó que este esfuerzo conjunto permite continuar con la profesionalización de la corporación y fortalecer el Plan Estratégico de Seguridad y Justicia Blindaje Aguascalientes mediante el uso de herramientas especializadas y personal altamente capacitado.