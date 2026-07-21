El Abogado José Antonio Cid Contradice a Jorge Rada

“Deficientes”, sus Demandas del Caso Hotel Parador, Afirma

Por Gabriel Rodríguez Piña

El abogado José Antonio Cid contradijo al bufet de Jorge Rada y afirmó: “Nosotros levantamos antes la demanda de amparo contra la dación del hotel Parador” y advirtió que él trabajaba con anterioridad antes para Rada Luévano, pero con disensos, además de referir que el amparo contra la cesión del inmueble a gobierno estatal “va muy bien”.

Cid indicó que la audiencia para realizar la suspensión del proceso se pospuso del pasado viernes a los próximos días, para realizarse justo el lunes 27 de julio, “sin embargo, la suspensión provisional de todos modos puede ser revocada o bien se nos puede negar”.

Sobre esto último, advirtió tener plenas confianzas en que “al Parador no se le va a desincorporar, lo que es casi un hecho a causa de que se fijó el gravamen por la escritura del bien inmueble, por lo cual no podría ejecutarse ningún acto jurídico respecto de ese bien”.

Posteriormente señaló que la molestia de Rada Luévano “se debe a que, al igual que lo hizo con el segundo piso, el laudo le fue concedido en su momento a Darío del Real como integrante de Participación Ciudadana (PC), hecho en el cual Jorge tuvo los mismos principios ante los cuales se quería adjudicar a sí mismo la suspensión en el caso de ceder el hotel Parador, demanda que, por cierto, no era de él”.

Al respecto dijo que el equipo de abogados que él mismo coordina, “no se lo permitió por lo que fue a partir de ese momento como surgieron sus molestias”.

Luego de advertir que obran en su poder los documentos que avalan sus dichos, José Antonio Cid indicó que “tal suspensión, en efecto, se realizó en coordinación con la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por lo que el efecto es de ambos intervinientes”.

Del mismo modo, contradijo al bufet Rada señalando que “él mismo trabajaba con Jorge, pero, sin embargo, fui yo quien le diseñó y realizó todos los amparos y demandas que él se encargaba de hacer llegar a las personas; además, teníamos un convenio por el cual propusimos que íbamos a ir a mitades”.

Asimismo, comentó que “justo en el momento en que salieron los pagos, decidió despedirme, ante lo cual lo demandé por despido injustificado, hecho que salió a mi favor”.

Momentos después, Cid decidió abrir su propio despacho, por lo que muchas personas a las que conoció trabajando en Rada & Abogados, comenzaron a visitarlo para desarrollar el trabajo relacionado con la suspensión de dación del Parador.

“No estoy seguro –titubeó–, pero me parece que nosotros fuimos los primeros que levantamos la demanda para el caso Parador, pero ocurre que también detectamos a tiempo una filtración a causa de que la única suspensión que existe del hecho a la fecha es nuestra y dicha filtración debió surgir del propio juzgado que manejaba el caso y de la cual no estábamos enterados, pero en el caso de las demandas entabladas por Rada, éstas ni siquiera le fueron admitidas a causa de ser deficientes en sus planteamientos.

“Rada se adelantó a muchas cosas mediante artilugios que no nos explicamos cómo obtuvo, para el caso de decir que iba a compartir la demanda a medios, lo cual es preocupante porque ese documento no puede estar ni en sus manos ni en ningunas otras”.