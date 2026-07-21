En Marcha, la Semana de Fomento de las Vocaciones Científicas del Cozcyt

Con Talleres Gratuitos Para Estudiantes de Secundaria

Por Miguel Alvarado Valle

Con el propósito de acercar a los jóvenes al conocimiento científico y orientarlos en la elección de su futuro académico, el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt) puso en marcha la Semana de Fomento de las Vocaciones Científicas, que se desarrollará del 20 al 24 de julio.

El programa está dirigido principalmente a estudiantes de secundaria y ofrece talleres gratuitos de robótica, inteligencia artificial, conducción autónoma, química, ciencias de la naturaleza, así como lectura y redacción.

Durante la inauguración, el director general del Cozcyt, Hamurabi Gamboa Rosales, explicó que esta estrategia busca brindar a los estudiantes herramientas que les permitan tomar una decisión informada al momento de elegir el bachillerato y, posteriormente, una carrera profesional.

Señaló que uno de los principales objetivos es despertar el interés de los jóvenes por las distintas áreas del conocimiento a través de actividades prácticas y dinámicas.

El director destacó que, de acuerdo con cifras nacionales, alrededor del 85 por ciento de los estudiantes concluye la secundaria; sin embargo, al transitar al nivel medio superior la permanencia disminuye al 51 por ciento.

Consideró que esta situación, en muchos casos, obedece a la falta de orientación vocacional, por lo que el programa busca acercar a los adolescentes a experiencias que les permitan conocer sus aptitudes e intereses antes de ingresar al bachillerato.

Explicó que, bajo el lema “Aprendiendo jugando”, los participantes realizarán actividades fuera del esquema tradicional del aula. Entre ellas, podrán construir y programar vehículos robóticos, utilizar microscopios, conocer ecosistemas y especies de fauna, además de fortalecer habilidades de lectura, comprensión y redacción.

Añadió que los talleres serán impartidos por investigadores y especialistas con experiencia nacional e internacional, quienes compartirán sus conocimientos mediante ejercicios prácticos.

Finalmente Gamboa Rosales informó que en esta edición participan entre 100 y 125 estudiantes, en su mayoría provenientes de instituciones públicas, y recordó que las actividades son completamente gratuitas.