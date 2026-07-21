Miden Percepción de Huella Ecológica en Turistas Durante el Mundial

La Huella de Carbono de Turistas de América del Sur es más Alta

El Estudio Incluyó a Turistas Nacionales y Extranjeros en Zonas con Pantallas y se les Cuestionó su Disposición en Apoyar al Bosque de la Primavera

Por medio de un estudio aplicado a turistas extranjeros y nacionales con motivo del mundial de fútbol, investigadores del Centro Universitario de Tlajomulco (CUTlajomulco) miden la percepción de los aficionados en torno a la huella ecológica, carbono y gasto hídrico, principalmente, que provocan sus viajes, así como la disposición a realizar donaciones económicas en beneficio del Bosque de La Primavera.

Este estudio es llevado a cabo principalmente por tres organismos: el Departamento de sistemas, datos y sociedad del CUTlajomulco, el Consejo estatal de cambio climático (CECC) Jalisco y la Universidad de Duke, Estados Unidos, la cual cuenta con una área robusta en torno al estudio de economía ambiental.

El trabajo es liderado por el doctor Marco Berger García, quien preside el CECC, en conjunto con la doctora Eire Reynaga Delgado, del Centro Universitario de Ciencias e Ingenierías (CUCEI); participan también estudiantes de posgrado del CUTlajomulco, y Alejandro Díaz Herrera, quien realiza estudios de doctorado en la Universidad de Duke.

Así consiste el estudio académico

El estudio se compone de la siguiente manera: primero se identifica el perfil del encuestado: país o ciudad de origen (también se encuesta a nacionales de otros estados), datos sociodemográficos generales; luego se mide la relevancia del fútbol en sus vidas y qué tan importantes son para ellos los hábitos de consumo responsable, alineados con los objetivos del desarrollo de la ONU.

“Con estas respuestas ya tenemos algunos links a bases de datos que trabajan a partir de algoritmos para medir su huella de carbono. Luego, preguntamos sobre su experiencia, cuántos días se quedan, cuántas veces se duchan al día, cuántos litros de agua o cerveza beben, si usan el aire acondicionado, etcétera” explicó Berger García.

La encuesta sigue con un apartado sobre información de conciencia ambiental en el que se contextualiza sobre el Bosque de La Primavera y la zona del estadio en términos de su relevancia en la captura de CO2 y como zona de captación de agua para el Área Metropolitana de Guadalajara.

Posteriormente, se busca medir la disposición de las personas a donar, bajo la aclaración de que en este ejercicio no se recolecta dinero, sino que plantea la hipótesis, bajo el entendido de que el proceso estuviera gestionado por alguna asociación civil con alta reputación, así como cuánto estarían dispuestos a donar.

Por último, se les pregunta quiénes consideran que deberían compensar por la huella ecológica que deja el mundial, si la Federación mexicana de fútbol (Femexfut), los gobiernos federales o estatales, los turistas, o todos en conjunto.

La gran mayoría de encuestas se han levantado en el área de pantallas de la Plaza Liberación, en el Centro de Guadalajara; el área de Zapopan, así como áreas de festejo como La Minerva, con la finalidad de medir también aspectos desde la economía del comportamiento; el antes y después del partido, así como las variaciones por resultado y el consumo de alcohol previo y/o durante el partido.

Turistas dejan más huella de carbono que habitantes locales

Este ejercicio deriva en un reporte digital de huella de carbono, en el que se les informa cuál es su impacto ambiental promedio y cómo se compara esto con el estilo de vida de una persona promedio local; por ejemplo, una estancia de un turista durante dos semanas representa hasta tres meses de carga ecológica de un local.

Otro de los resultados en torno a la proveniencia de las personas apunta a que la huella de carbono de turistas de América del Sur es más alta; esto se explica en gran parte por la falta de conexiones directas entre países, puesto que la mayoría de vuelos de esta parte del continente americano hacen escala en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá.

Otro aspecto relevante en los primeros levantamientos es que la reputación de las hipotéticas organizaciones que recolectan estos fondos es central en la disposición de los encuestados para realizar donaciones.

“Hay algunos que dicen, ‘Pues nosotros viajamos, nosotros tenemos que pagar’. Una conciencia muy ciudadana. Otros directamente responden que estarían dispuestos a donar, pero no confían en las organizaciones no gubernamentales. El mood es muy importante para la disposición, así como los momentos, como el medio tiempo o entre un partido y otro, que es como una hora en general; ahí es cuando la gente está abierta, dispuesta a participar, a contestar esas preguntas y nos ha ido muy bien,” reconoció el investigador Berger García.

Otro aspecto que han logrado identificar es que los turistas proveniente de países del llamado “Norte global” tienen mayor disposición a realizar donaciones, lo cual revela una cultura de la responsabilidad ecológica más instaurada, aunque también entra en juego la variable de un mayor poder adquisitivo.

“Hay una cultura de disposición a donar y se les hace muy natural. Hay algunos que incluso nos piden el link para donar ahí mismo, aunque nosotros no recolectamos dinero, sólo medimos la disposición”, detalló el integrante del CECC Jalisco.

Otra de las motivaciones es que ninguno de los grupos de interés están midiendo la huella de carbono que provoca el desplazamiento de las personas con fines de consumo de este espectáculo, aunque, por ejemplo, existen aerolíneas que sí tienen políticas y precios diferenciados para disminuir la huella de carbono.

En este estudio también han encontrado que la autopercepción en cuanto a la riqueza de sus países se mantiene en promedio en 7 en una escala en la que el 10 es un país muy rico, y 1 es un país pobre. También, se ha visto que muchas de las personas que vienen no cuentan precisamente con un nivel socioeconómico alto, pero sí están dispuestos a hacer el gasto para venir a México, aunque esto podría variar y explicarse debido a que aquí hay precios más asequibles que en las otras dos sedes.

Proponen diseño de políticas públicas

A partir de los resultados de este estudio se llevarán a cabo el diseño de propuestas para grupos interesados, conocidos en el ámbito de la administración pública y el diseño de políticas públicas como policy briefs, que serán entregados a diversos actores que tienen injerencia en el desarrollo de este tipo de eventos.

Berger García refiere que algunos de estos grupos de interés serán los gobiernos municipales y estatal; también, la Femexfut, la Concacaf y la misma FIFA. Se buscará asimismo la socialización con diferentes organizaciones sin fines de lucro y la sociedad en general.

El objetivo es que este modelo de pilotaje pueda comenzar a tener implicaciones en el ámbito nacional para medir la huella de carbono de las y los aficionados que viajan para asistir a los partidos de la Liga MX.

Se espera que los resultados finales de este estudio estén en aproximadamente dos meses.