“No Habrá Impunidad”, Aseguran Monreal Ávila, Reyes Mugüerza y Medina Mayoral

Se Cuenta con Todos los Medios Para Hacer Frente: Gobernador

Por Gabriel Rodríguez Piña

El gobernador David Monreal Ávila señaló en La Informativa que luego de los hechos criminales del pasado fin de semana, “no habrá impunidad en el estado y que se cuenta con todos los medios para hacer frente a tales acontecimientos”; además, el secretario de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, llamó a toda la oposición a tender puentes de unidad en el tema, pues a les pedimos que no saquen raja política del caso”.

Monreal Ávila expresó que “al pueblo de Zacatecas se le respeta, por lo que se le debe reconocer nacional e internacionalmente por ser un pueblo noble y de trabajo, de gente buena y honesta”.

El gobernador hizo referencia a los hechos criminales en relación con las 10 ejecuciones que sucedieron en la entidad zacatecana la madrugada de este sábado, en los municipios de Pánuco, Morelos y Saín Alto.

Más adelante refirió que el estado cuenta con todos los recursos físicos, humanos y materiales para hacer frente a esos acontecimientos, “además de contar con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del gobierno federal, el Ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad, ente otros.

“Tenemos al personal más capacitado del país porque a eso nos hemos dedicado, al fortalecer la corporación policiaca al dignificarla y dotarla de infraestructura, capacidad y tecnología además de trabajar coordinados con los estados vecinos, así como reuniones de inteligencia con todos ellos”.

Todo lo anterior, dijo, se pondrá a disposición del esclarecimiento de los hechos del pasado sábado “y para garantizar que no se vuelva a repetir”.

Indicó que en lo relativo a los causantes, estos “recibirán su justicia por lo que no habrá impunidad, con el fin de consolidar la pacificación en el estado y por eso, no nos vamos a detener”.

“Se les va a Impedir Seguir Generando Miedo”

Posterior a ello, el secretario de gobierno, Rodrigo Reyes refirió que ese caso “no habrá de quedar impune” y pidió que no se violenten los derechos fundamentales de la sociedad a saber qué fue lo que paso, por lo que “pedimos a la Fiscalía General de Justicia (FGJZ), realice sobre los hechos una investigación objetiva, reforzada por la Fiscalía General de la República”.

Llamó a la oposición a “no sacar raja política de esos acontecimientos, sino a avanzar en el tema” y luego aludió a quienes ocasionaron los hechos que “se les va a impedir seguir generando miedo como lo hicieron en décadas anteriores en el estado”.

Los Llama Cobardes

Arturo Medina Mayoral, titular de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), nombró cobardes a quienes perpetraron los hechos, “pero los vamos a encontrar y ahí vamos a estar porque como general del Ejército los vamos a encontrar con los apoyos de la quinta región y los apoyos de la Federación, la Guardia Nacional en los límites interestatales”.