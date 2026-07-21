“No Habrá Impunidad”, Aseguran Monreal Ávila, Reyes Mugüerza y Medina Mayoral

Jul 21, 2026 | Local

Se Cuenta con Todos los Medios Para Hacer Frente: Gobernador

Por Gabriel Rodríguez Piña

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El gobernador David Monreal Ávila (Foto: Rocío Castro Alvarado)

El gobernador David Monreal Ávila señaló en La Informativa que luego de los hechos criminales del pasado fin de semana, “no habrá impunidad en el estado y que se cuenta con todos los medios para hacer frente a tales acontecimientos”; además, el secretario de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, llamó a toda la oposición a tender puentes de unidad en el tema, pues a les pedimos que no saquen raja política del caso”.

Monreal Ávila expresó que “al pueblo de Zacatecas se le respeta, por lo que se le debe reconocer nacional e internacionalmente por ser un pueblo noble y de trabajo, de gente buena y honesta”.

El gobernador hizo referencia a los hechos  criminales en relación con las 10 ejecuciones que sucedieron en la entidad zacatecana la madrugada de este sábado, en los municipios de Pánuco, Morelos y Saín Alto.

Más adelante refirió que el estado cuenta con todos los recursos físicos, humanos y materiales para hacer frente a esos acontecimientos, “además de contar con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del gobierno federal, el Ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad, ente otros.

“Tenemos al personal más capacitado del país porque a eso nos hemos dedicado, al fortalecer la corporación policiaca al dignificarla y dotarla de infraestructura, capacidad y tecnología además de trabajar coordinados con los estados vecinos, así como reuniones de inteligencia con todos ellos”.

Todo lo anterior, dijo, se pondrá a disposición del esclarecimiento de los hechos del pasado sábado “y para garantizar que no se vuelva a repetir”.

Indicó que en lo relativo a los causantes, estos “recibirán su justicia por lo que no habrá impunidad, con el fin de consolidar la pacificación en el estado y por eso, no nos vamos a detener”.

“Se les va a Impedir Seguir Generando Miedo”

Posterior a ello, el secretario de gobierno, Rodrigo Reyes refirió que ese caso “no habrá de quedar impune” y pidió que no se violenten los derechos fundamentales de la sociedad a saber qué fue lo que paso, por lo que “pedimos a la Fiscalía General de Justicia (FGJZ), realice sobre los hechos una investigación objetiva, reforzada por la Fiscalía General de la República”.

Llamó a la oposición a “no sacar raja política de esos acontecimientos, sino a avanzar en el tema” y luego aludió a quienes ocasionaron los hechos que “se les va a impedir seguir generando miedo como lo hicieron en décadas anteriores en el estado”.

Los Llama Cobardes

Arturo Medina Mayoral, titular de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), nombró cobardes a quienes perpetraron los hechos, “pero los vamos a encontrar y ahí vamos a estar porque como general del Ejército los vamos a encontrar con los apoyos de la quinta región y los apoyos de la Federación, la Guardia Nacional en los límites interestatales”.

 