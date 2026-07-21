“Persiste la Corrupción en el Programa de Acopio de Frijol”

No les Reciben a Productores y a Otros no les Pagan: Adame

Por Gabriel Rodríguez Piña

Aun cuando el programa de acopio de frijol fue noble en principio, “Zacatecas lo ha trastocado en favor del coyotaje, evidencia de la corrupción de este gobierno”, denunció Faustino Adame, encargado de políticas agrarias del FPLZ, quien dijo que de seguir así las cosas, realizarán diversas movilizaciones a la Ciudad de México, además de protestas en la Mañanera de Claudia Sheinbaum este miércoles.

Adame Ortiz dijo que al momento actual “la situación en el campo sigue siendo crítica sobre todo en el sector frijolero a causa del imperio de la corrupción, que no es otra cosa sino que muchos productores no han querido sacar su frijol y esos centros se llenaron de corruptos”.

Lo anterior, recordó, en un momento en que los coyotes pagan el kilo del grano a cinco pesos, “lo que representa un muy grande abuso en contra de todos esos campesinos”.

Admitió que no hace mucho la presidenta de la República estuvo presente en Zacatecas para instituir el programa de acopio, “que es muy noble, pero ocurrió que todos esos centros de acopio se corrompieron de modo que demandamos en este momento la realización de una minuciosa auditoría en la materia”.

Se dio tanta y tal corrupción en todos ellos, “en complicidad con el delegado Ángel Mario Olais Ávila y muchos de sus ayudantes dentro de gran parte de las bodegas que son miles los afectados”.

Indicó que, en ese sentido, urge una intervención de parte del gobierno federal, a causa de que “la situación no puede seguir así por la corrupción que ha lesionado sobre todo a los pequeños productores, quienes quedaron fuera del programa y del cual se han beneficiado coyotes, acaparadores y funcionarios públicos de este gobierno, incluidos algunos diputados”.

Luego de referir que el actual ciclo agrícola llegó a su fin, Adame Ortiz dijo que el campesinado ya está sembrando luego de las recientes lluvias, no así los de riego”.

A ello, sumó que muchos agricultores tienen sacos en su poder, “cuando la transa está en que a muchos de ellos, ni siquiera se les ha recibido su frijol.

“A otros, a los que se les recibió el grano no se les han pagado, por lo que en breve harán movilizaciones para que los gobiernos estatal y federal tomen cartas en el asunto”.

Luego de referir que este miércoles harán acto de presencia en la Mañanera, además de visitar las bodegas del Bienestar, con el fin de hacerse escuchar, advirtió que “las ta de la República estuvo presente en Zaca- cosas cada día que pasa están peor”.