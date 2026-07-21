Presidenta Abandera a la Delegación Mexicana que Participará en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La Jefa del Ejecutivo Federal entregó la Bandera Nacional a los abanderados de las escoltas de deportistas: Gabriela Guadalupe Rodríguez Garza y Juan Manuel Celaya Hernánde

El director general de la Conade, Rommel Pacheco Marrufo, recordó que México es el país más ganador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe al ostentar 13 campeonatos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el abanderamiento y toma de protesta a la Delegación Mexicana que participará en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 —que se realizarán del 24 de julio al 8 de agosto— e hizo un llamado a las y los deportistas a sentir la grandeza de pertenecer al pueblo de México y a creer en ellos mismos.

“Cuando estén a punto de iniciar su carrera, siéntanse grandes como lo es el pueblo de México y como lo es nuestra patria, ustedes representan a México y lo hacen con un orgullo extraordinario, siempre piensen en su país. Así se lo dije a la Selección Mexicana de Futbol cuando tuve la oportunidad de abanderarlos también, dije: ‘siempre piensen en su país’, y la verdad es que salieron a la cancha con un fervor y una convicción que contagió a todo el pueblo de México y estoy segura de que así lo van a hacer ustedes. Llévense el corazón de México con ustedes, que el corazón de México los tiene a cada uno de ustedes.

“Muchas felicidades, siéntanse orgullosos del momento que viven y lleguen sin complejos, sin ninguno, crean en ustedes mismos. Las mexicanas y los mexicanos, digo yo, que tenemos al menos cuatro amores: el amor a nuestra familia, el amor al prójimo porque somos solidarios, fraternos, el amor a la naturaleza que nos caracteriza y un amor muy profundo que es el amor a la patria. Muchas felicidades a todas y a todos y mucha suerte”, expresó durante el abanderamiento que se realizó en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

Durante el encuentro, felicitó a los atletas mexicanos por haber llegado hasta este momento, el cual, señaló, habla de su disciplina y sacrificios. Asimismo, extendió la felicitación a sus entrenadores, equipo técnico y a las familias.

La Jefa del Ejecutivo Federal hizo entrega de la Bandera Nacional a las escoltas conformadas por los atletas: Gabriela Guadalupe Rodríguez Garza (abanderada), Osmar Olvera Ibarra, Erick Josué Portillo Rodríguez, Ana Paula Vázquez Flores, Kenia Vanessa Lechuga Alanís, Diego Villalobos Carrillo; así como Juan Manuel Celaya Hernández (abanderado), Aremi Fuentes Zavala, Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz, Uziel Aarón Muñoz Galarza, Andrea Maya Becerra Arizaga y William de Jesús Arroyo Reyes.

El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco Marrufo, recordó que México es el país más ganador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe al ostentar 13 campeonatos, además de que ha participado en cada una de sus 25 ediciones, lo que demuestra que, cuando las y los mexicanos trabajan unidos, son capaces de alcanzar grandes cosas.

Agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por reconocer al deporte como un derecho que suma a la transformación y resaltó que con este abanderamiento se entrega a las y los deportistas la confianza y la esperanza de millones de mexicanas y mexicanos.

La presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá Izguerra, señaló que el Comité se siente afortunado de trabajar de la mano de su Gobierno, ya que ha demostrado que cuando se trabaja en equipo se puede ir mejor.

La integrante de la Delegación Mexicana de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Yareli Acevedo Mendoza, puntualizó que representar a México es llevar a todos los mexicanos y mexicanas con ellos. Por esta razón deseó éxito a sus compañeros y les hizo un llamado a confiar en lo que han construido hasta ahora. De igual forma, expresó su gratitud a la Presidenta Claudia Sheinbaum por el respaldo que se brinda al deporte nacional durante su Gobierno.