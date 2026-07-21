Usuarios Enfrentan Reducción en la Frecuencia del Transporte Público

Además de Padecer Unidades en mal Estado

Por Miguel Alvarado Valle

Usuarios del transporte público en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe señalaron que durante la temporada vacacional han tenido que esperar más tiempo para abordar un camión debido a la disminución en la frecuencia de las rutas.

En un sondeo realizado a pasajeros, la mayoría coincidió en que la reducción del servicio, atribuida a la menor demanda por la salida de vacaciones de los estudiantes, ha modificado sus tiempos de traslado y, en algunos casos, los obliga a salir con mayor anticipación para llegar a sus actividades, además de insistir en la necesidad de mejorar las condiciones de varias unidades.

Mariana González, usuaria de la ruta 8, comentó que durante este periodo los camiones pasan con menor frecuencia, lo que representa un inconveniente cuando necesita trasladarse con rapidez. Explicó que, aunque vive cerca de su destino y en ocasiones puede caminar, en situaciones de urgencia depende del transporte público y la espera se vuelve un problema.

Agregó que el servicio suele regularizarse cuando regresan a clases los estudiantes universitarios, ya que aumenta nuevamente el flujo de pasajeros. Asimismo, señaló que algunas unidades presentan falta de limpieza y cierto deterioro, aunque aclaró que no todos los operadores mantienen sus camiones en esas condiciones.

Diana Juárez, quien utiliza la ruta Transportes de Guadalupe y la 14, aseguró que durante las vacaciones no ha notado cambios importantes en el tiempo de espera. No obstante, coincidió en que existen deficiencias en el estado de algunas unidades, principalmente por la presencia de asientos rotos y suciedad.

En contraste, destacó que los operadores con los que ha viajado la han tratado con amabilidad y consideró que corresponde a los concesionarios mantener los camiones en mejores condiciones. Gerardo, usuario de la ruta Transportes de Guadalupe, afirmó que sí ha observado una disminución en la frecuencia de los camiones, situación que lo obliga a levantarse más temprano para llegar puntualmente a su trabajo.

Explicó que durante la temporada vacacional los intervalos entre una unidad y otra aumentan entre 10 y 15 minutos debido a la reducción de recorridos. Además, consideró que, según su percepción, alrededor del 80 por ciento de las unidades se encuentra en malas condiciones y opinó que la calidad del servicio no corresponde con la tarifa que pagan los usuarios, al señalar que en ciudades como Guadalajara el costo es similar, pero el transporte ofrece mejores condiciones.

Una percepción similar expresó Ana María, usuaria de la ruta 17, quien aseguró que actualmente esperar hasta media hora para abordar un camión. Atribuyó esta situación a la ausencia de estudiantes durante el período vacacional, ya que normalmente las unidades pasan cada cinco o diez minutos cuando hay clases.

Aunque reconoció que ahora los camiones viajan menos saturados, indicó que la menor frecuencia la obliga a reorganizar sus horarios y salir antes de casa para evitar llegar tarde a su trabajo. Finalmente, entre las principales demandas de los usuarios destacan mantener una frecuencia constante de las rutas, brindar un mejor mantenimiento a las unidades y evitar interrupciones en los recorridos.