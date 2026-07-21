23 Estudiantes de Aguascalientes Representan a México en Olimpiada Internacional de Matemáticas

En Singapur

La delegación representa a México en la Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC) 2026, una de las competencias de matemáticas más importantes del mundo.

Los estudiantes obtuvieron su lugar tras destacar en la Olimpiada de Matemáticas de Escuelas de Singapur y Asia (SASMO), consolidando a Aguascalientes como referente nacional en talento matemático.

La calidad educativa de Aguascalientes continúa dando resultados al formar estudiantes capaces de competir entre los mejores del mundo. Gracias a ello, 23 jóvenes representan a México en la Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC) 2026, uno de los certámenes de matemáticas más importantes a nivel internacional, que actualmente se desarrolla en Singapur y concluirá el próximo 21 de julio.

Durante la competencia, las y los participantes enfrentarán pruebas individuales y desafíos por equipos que pondrán a prueba su capacidad para resolver problemas, su pensamiento lógico, creatividad y trabajo colaborativo frente a estudiantes de alto rendimiento de distintos países.

La delegación aguascalentense obtuvo su clasificación gracias a los sobresalientes resultados alcanzados en la Olimpiada de Matemáticas de Escuelas de Singapur y Asia (SASMO), donde volvió a demostrar el alto nivel académico de las y los estudiantes del estado.

Cada año son más las niñas, niños y jóvenes de Aguascalientes que participan en este tipo de competencias internacionales. Tan solo en la edición 2026 de la SASMO compitieron 79 estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato, cifra que representa un incremento del 300 por ciento con respecto al año anterior.

Este crecimiento refleja el fortalecimiento de la enseñanza de las matemáticas en la entidad y el impulso permanente a programas que desarrollan el talento académico, fomentan el pensamiento científico y preparan a las nuevas generaciones para competir en escenarios internacionales.

Gracias a los resultados obtenidos en los últimos años, Aguascalientes se ha consolidado entre los protagonistas de la SIMOC, al conquistar diversas medallas y reconocimientos que reflejan el alto nivel de preparación de sus estudiantes.

Las y los 23 participantes pertenecen a la Secundaria General No. 2 “José Clemente Orozco”, la Escuela de la Ciudad de Aguascalientes y la Secundaria Cedros, desde donde hoy representan a México en una de las competencias académicas más importantes del mundo.