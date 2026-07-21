En Aguascalientes, las Pesonas Viven más y Mejor

El estado se ubica en cuarto lugar nacional en esperanza de vida al nacer con 77.2 años, superior a la media nacional, que es de 75.9

De 2021 a 2026, dicho indicador se incrementó en 5.8 años, al pasar de 71.4 a 77.2 años

Aguascalientes se encuentra entre los estados donde las personas pueden vivir más y mejor. Actualmente, ocupa el cuarto lugar nacional en esperanza de vida, con un promedio de 77.2 años, por encima del promedio del país, que es de 75.9 años.

Este resultado refleja que las familias de Aguascalientes cuentan con mejores condiciones para cuidar su salud, desarrollarse y disfrutar una mayor calidad de vida. Además, de 2021 a 2026, este indicador aumentó 5.8 años, al pasar de 71.4 a 77.2 años.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), actualmente, las mujeres en Aguascalientes tienen una esperanza de vida promedio de 80.5 años, mientras que en los hombres es de 74.2 años.

Este avance es resultado de la construcción de entornos más saludables, seguros y con mayores oportunidades de desarrollo, donde factores como el acceso a servicios de salud, educación, empleo, vivienda, alimentación y servicios públicos de calidad contribuyen al desarrollo integral de las familias.

A través del Seguro Popular Aguascalientes, miles de personas cuentan hoy con atención médica, medicamentos y servicios de salud gratuitos; mientras que programas sociales como “Oportunidades” fortalecen las condiciones de vida de las familias que más lo necesitan.

En educación, el Gobierno del Estado impulsa acciones para ampliar las oportunidades de aprendizaje mediante becas, apoyos para la permanencia escolar, construcción y equipamiento de planteles, con el objetivo de que niñas, niños y jóvenes puedan desarrollar todo su potencial.

Asimismo, la llegada de nuevas inversiones nacionales y extranjeras ha permitido generar más empleos formales y mejores oportunidades laborales, fortaleciendo la estabilidad económica de las familias.

A ello se suma la inversión en infraestructura para mejorar la movilidad, la conectividad y la seguridad, mediante la construcción y modernización de carreteras, vialidades, puentes y espacios públicos.

Todos estos factores hacen posible que en Aguascalientes las personas no solo tengan una mayor expectativa de vida, sino que puedan vivir más años en un entorno con mayores oportunidades y mejor calidad de vida.