Innovación Científica en el ISSSTE

Por Martí Batres Guadarrama

LA NECESARIA transformación que vive el ISSSTE no se queda solamente en aspectos fundamentales como el incremento de médicos especialistas, el equipamiento, el mantenimiento mayor, las obras para los nuevos hospitales, las tareas de vacunación y prevención y el abasto de medicamentos; sino que también abarca aspectos trascendentes en el fortalecimiento de las instituciones de salud pública como la innovación tecnológica y la investigación científica.

EN ESE sentido, el ISSSTE ha dado pasos muy importantes para consolidar una área científica en su funcionamiento cotidiano.

ASÍ, SE creó un Consejo Científico, con destacados investigadores del propio Instituto y de otras instituciones.

SE BUSCÓ a los científicos que ya laboraban en alguna unidad médica del ISSSTE, realizando labores médicas o administrativas, para darles también tareas de investigación.

SE CREARON 40 plazas de investigador.

SE REACTIVÓ la imprenta del Instituto y se imprimieron libros y revistas.

SE REALIZARON dos Congresos Praxis, con investigadores sociales de México y otros lugares del mundo.

EN ESE contexto, el ISSSTE consiguió 6 nuevos equipos Da Vinci, para cirugías robóticas de alta precisión, con poco sangrado y rápida recuperación para el paciente. Se tenía un equipo en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, pero ya había cumplido su ciclo de vida. Ahora el ISSSTE tiene 6.

DE IGUAL forma, el ISSSTE incorporó nuevos Aceleradores Lineales en los tres nuevos Hospitales Regionales de Alta Especialidad de Torreón, Coahuila; Tlajomulco, Jalisco; y Acapulco, Guerrero; además de renovar el que tenía en el Hospital Regional de Cuernavaca, Morelos, “Centenario de la Revolución Mexicana”, con el modelo más avanzado existente.

EN EL CENTRO Médico Nacional 20 de Noviembre se construyó una moderna sala de recuperación post quirúrgica para intervenciones de alta complejidad. Y se abrieron dos nuevos quirófanos para embarazos de altísimo riesgo.

TAMBIÉN SE abrieron cuatro Cuartos Azules para interpretar más de 400 mil mastografías al año con ayuda de la Inteligencia Artificial, enviadas desde las unidades médicas vía electrónica.

Y, POR otro lado, se extendió el uso de la Telemedicina a 859 unidades médicas para realizar consultas de especialidad que lleguen hasta los rincones más alejados del país.

FINALMENTE ES de destacarse la colaboración del ISSSTE con empresas como Birmex y BioCubaPharma para la producción de anticuerpos monoclonales y vacunas terapéuticas destinados a combatir cáncer de pulmón, de mama, cérvico-uterino y de próstata, entre otros, en el marco de la apertura del Centro de Investigación “Esther Chapa Tijerina”.

ASÍ, EN el ISSSTE, innovación científica y tecnológica y derecho a la salud se convierten en un mismo camino.