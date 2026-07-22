Cinco Sospechosos de Participar en los 10 Asesinatos

Video que Circula en Redes, con Inconsistencias

Por Nallely de León Montellano

El Gobierno de Zacatecas informó que, como parte de los operativos desplegados tras el hallazgo de 10 personas sin vida el pasado sábado en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto, hasta el momento han sido detenidas cinco personas que podrían estar relacionadas con estos hechos.

En conferencia de prensa, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, detalló que este martes fueron detenidos dos hombres y una adolescente durante un operativo realizado en una brecha del municipio de Fresnillo. Precisó que, por el momento, no puede descartarse que las tres personas estén vinculadas con la privación de la libertad de las víctimas, aunque subrayó que esa relación deberá ser acreditada conforme avancen las investigaciones.

Los detenidos fueron identificados como Leonel “N”, de 23 años y originario de Mazatlán, Sinaloa; Osvaldo “N”, de 22 años y originario de Durango; así como una menor de edad originaria de Jerez.

Durante su captura, las autoridades aseguraron diversas dosis de presuntas drogas, cartuchos, cargadores para arma de fuego, chalecos balísticos y artefactos conocidos como “ponchallantas”, los cuales quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Reyes Mugüerza informó que, con estas detenciones, suman cinco personas aseguradas desde el inicio del operativo implementado tras los hechos registrados el fin de semana.

Como parte de las acciones de investigación, también se realizaron cateos en inmuebles de los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, donde fueron aseguradas sustancias con características de narcóticos y otros indicios que serán incorporados a las carpetas de investigación.

El secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, informó que el denominado Operativo Rastrillo continúa con la participación de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN), Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), corporaciones estatales y personal de inteligencia de los tres órdenes de gobierno.

Explicó que los recorridos se concentran en la zona norte del estado y en la franja limítrofe con Durango, con el objetivo de localizar a los responsables y desarticular las células delictivas que operan en la región.

De igual manera, Medina Mayoral señaló que las operaciones continuarán “sin prisa”, al explicar que el objetivo es avanzar de manera gradual conforme se obtengan resultados de inteligencia, declaración que generó diversas reacciones en la opinión pública.

Respecto a un video difundido en redes sociales en el que presuntamente un grupo delictivo hace señalamientos contra autoridades estatales, Reyes Mugüerza afirmó que, a consideración del Gobierno del Estado, presenta inconsistencias técnicas que hacen presumir que fue editado, por lo que solicitarán apoyo para determinar su origen.

El funcionario rechazó cualquier vínculo entre la administración estatal y grupos de la delincuencia organizada, y sostuvo que las investigaciones continúan en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y demás instituciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz.

Sobre la posibilidad de que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, Reyes Mugüerza aseguró que existe coordinación permanente con la autoridad federal y afirmó que el Gobierno del Estado no tendría inconveniente si la FGR determina asumir formalmente la investigación.