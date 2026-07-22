Claudia Sheinbaum Demostró Garra Diplomática en Nueva York, fue un Verdadero Acierto: Medina Elizalde

Pedro Ferriz, “El Exponente más Prolífico del Periodismo de Fantasía”

Por Gabriel Rodríguez Piña

José Luis Medina Elizalde “El Oso”, dijo que la reciente estadía de la presidente Claudia Sheinbaum en Nueva York, durante la final de la Copa Mundial FIFA entre España y Argentina, fue “un verdadero acierto de parte de ella misma, por el cual mostró garra diplomática”.

En la misma medida, dijo del periodista Pedro Ferriz que “miente como respira”, “al haber inventado que a su llegada al hotel Kimpton Ashbell, fuera abordada por dos agentes, uno de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y otro por el FBI (Buró Federal de Investigación), con el fin de exigirle que entregue lo antes posible a delincuentes de Morena, lo que demuestra que la derecha es burda al mentir”, dijo,

Medina Lizalde añadió que “Ferriz es el exponente más prolífico del periodismo de fantasía por su enorme cantidad de inventos y porque ignora que la diplomacia es un ejercicio de coscorrón y sobadita.

“Lo que vino a demostrarnos la presidente Sheinbaum el pasado domingo fue que, como en el caso de muchos países, México sin estar en el extremo de una ruptura diplomática o de una subordinación se pone en medio de ambos extremos con brillantez”.

Precisó que tal hecho no es nada nuevo, “sino que, como ella, cada presidenta mexicana ha tenido que echarse ese trompo a la uña porque se trata de mantener la autonomía sin romper con Estados Unidos el que, por cierto, nunca había sido tan complicado como en el caso de Donald Trump, un hombre anímico.

“Ella recurrió a un ejercicio de diplomacia creativa que le valió el reconocimiento de la prensa internacional al reconocerle sus habilidades políticas para ese tipo de hechos y salir bien librada de ellos”.

Medina destacó que, mediante ese hecho, el sector privado nacional se ha fortalecido cuando éste puede ser víctima o beneficiario de una política exterior inteligente y fuerte como “la que ella aplicó”.

“Resulta que quienes, como en el caso del presidente argentino, Javier Milei, descabezan la soberanía terminan afectando a sus propios sectores privados, hecho al que Sheinbaum Pardo renunció a aplicar al haber asistido a dicha clausura”.

Mala Señal

Además, “El Oso” Medina apuntó que “una vez que Donald Trump la había invitado personalmente a la clausura del mundial, decirle que no hubiera significado para ella misma un agravio”.

Eso significa que la presidenta recurrió al acuerdo para tratar el desacuerdo y demostró que esa visita “más que nada la fortaleció en el exterior o, dicho en otras palabras, trató de acordar con quién vende y quién compra articulados facturados en México y viceversa, previo a las conversaciones del T-MEC.

“Es por eso que las críticas simplonas como las de Ferriz de Con contribuyen solamente a oscurecer la compresión de la población en lo que se refiera a la naturaleza de la política exterior mexicana”.

El Caso España

Por último, declaró que ante el hecho de haber estado presente en la entrega de la copa a España como nación ganadora del Mundial, la presidenta aplicó “el mismo criterio del coscorrón seguido de una sobadita; además, tenemos que admitir que hace más de un año, España empezó a ceder enviando mensajes” respecto de que durante y después de la Conquista, “habían cometido toda serie de abusos, de excesos en la Nueva España”.

Consideraron que en ese momento no se había podido valorar la grandeza civilizatoria de México “que ellos mismos comprobaron en las exposiciones de nuestros pueblos originarios en España”.

“Y en cuanto a lo de Ferriz, de que ella fue abordada por la CIA y el FBI para que envíe a delincuentes de Morena para ser juzgados es para morirse de risa, recurso para la literatura de Jorge Ibargüengoitia o para las crónicas lúdicas de Carlos Monsiváis”.

La derecha dijo además que “ella se veía pequeñita, pequeñita y minimizada entre los reyes de España, Felipe VI y Letizia, Donald Trump y su esposa Melania y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, pero son tan burdos que olvidan que en el pasado hubo un general como Napoleón que era chaparrito chaparrito y quien en su momento conmovió a toda Europa”.