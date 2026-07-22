Constructores Piden a Materialistas Respetar los Acuerdos de Precios

Modificaron Tarifas por Costos de Operación, no por Extorsiones: CMIC

Por Miguel Alvarado Valle

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Zacatecas, Francisco Javier Capetillo Velasco, hizo un llamado para que se respeten los acuerdos alcanzados el año pasado sobre los precios de los materiales pétreos, al señalar que algunos proveedores han incrementado sus costos de manera unilateral, lo que afecta tanto a las empresas constructoras como a quienes realizan obras particulares.

Explicó que, tras el incremento registrado en agosto de 2025, la CMIC promovió mesas de trabajo con la Secretaría General de Gobierno y representantes del sector materialista para establecer precios de referencia que permitieran dar certidumbre al mercado y evitar afectaciones en el desarrollo de obras públicas y privadas.

Como resultado de esas reuniones, dijo, se alcanzó un acuerdo para mantener dichos precios durante 2026.

Sin embargo, aseguró que actualmente esos compromisos ya no se están respetando, señalando que algunos proveedores fijan los costos de los materiales de acuerdo con sus propios criterios, lo que ha provocado nuevas variaciones en los precios y ha generado inconformidad entre las empresas constructoras.

Capetillo Velasco recordó que, cuando comenzaron los incrementos, surgieron versiones que los relacionaban con presuntas extorsiones y cobros de piso; no obstante, indicó que en las reuniones sostenidas con autoridades de la Mesa de Construcción de Paz se les informó que las investigaciones realizadas no han encontrado indicios de que el crimen organizado esté detrás de esos aumentos.

Precisó que, de acuerdo con la información que le proporcionaron, el incremento de los precios respondió a una decisión tomada por algunos materialistas, quienes argumentaron que el precio al que vendían sus materiales ya no les permitía cubrir sus costos de operación, por lo que decidieron aumentar sus tarifas.

Ante esa situación, la CMIC solicitó la intervención del Gobierno del Estado para alcanzar un punto de equilibrio que evitara mayores afectaciones económicas.

El dirigente de la CMIC reiteró que la Cámara no busca intervenir en un mercado regido por la oferta y la demanda, sino que se respeten los precios de referencia acordados previamente para brindar estabilidad al sector.