Dejen de Criminalizar a las Víctimas: PRI

Exige que Autoridades se Disculpen

Por Gabriel Rodríguez Piña

Luego de guardar un minuto de silencio durante la conferencia de este martes, al lado de su equipo, el líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Peña Badillo, dijo que “nuestro instituto político, fuera de toda polémica partidaria, exige responsabilidad y respeto a las víctimas por los lamentables hechos ocurridos en distintos puntos del estado el pasado sábado”.

El además diputado local precisó que, sin especulaciones, debe prevalecer en la misma medida una estrategia imparcial de seguridad en esa y en todas las condiciones en que “Zacatecas se encuentra al respecto”.

Al aludir a los hechos, sin mencionar a ningún personaje ni tampoco circunstancias de los mismos, Peña Badillo destacó que “el PRI no realiza procesos sumarios, sino que manifestamos nuestro desacuerdo y desaprobación por las desafortunadas declaraciones oficiales, emitidas por autoridades estatales y de justicia en relación con esos hechos.

“Los hechos, añadió, ponen en entredicho la estrategia y las cifras que tanto presume el oficialismo pues no se trata de un acontecimiento aislado, pero tampoco fortuito, sino que es reflejo de una realidad que de manera sistemática e irresponsable se oculta”.

Fue así como Peña Badillo demandó al poder político de la entidad para que ofrezca una disculpa pública por el manejo de la información que “ha causado victimización secundaria a los personajes en cuestión, pues el hecho de difundir datos sensibles vulnera la dignidad de quienes perdieron la vida y contraviene la obligación legal de resguardar la información confidencial”.

Al ir al centro del debate, sostuvo que resulta inaceptable “admitir comentarios que sugieran culpabilidad alguna de las víctimas o que expongan sus circunstancias personales, lo que compromete el debido proceso.

“No conocemos antecedente o similitud de declaraciones como las realizadas en situaciones coincidentes o de cualquier otra índole que requiriera postura pública y mediática en la indagatoria inicial de los hechos mientras miles de casos siguen sin resolverse cuando, para este caso, se presentan diversas versiones e indicios que sugieren un cuestionable deslinde institucional”, advirtió.

Precisó que Zacatecas requiere una investigación judicial en esa y en todas las demás materias, seria, profesional y objetiva y dejar de hacer señalamientos con el fin de que se evite emitir juicios de valor desde gobierno y “trabajar enfocados en el esclarecimiento de los hechos y el combate a la impunidad, no a la especulación, pero tampoco a espacios llenados con sombras políticas de perversidad”.

Fuera de ello, dijo que en el estado impera el miedo colectivo “y, más grave aún, no sirve de nada solicitar la intervención de quien tiene a su cargo la procuración y la impartición de esa misma justicia, considerando que imperan aquí la impunidad y en algunos casos la infiltración criminal dentro de la estructura gubernamental”.

Manifestó la solidaridad de su partido con todos los alcaldes que enfrentan graves problemas como parte de sus gobiernos y brindó su respaldo al alcalde de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, ayuntamiento y administración, “porque no es tema de partidos cuando nadie merece tanto dolor cuando lo que pide la sociedad zacatecana es vivir y trabajar en paz”, concluyó.