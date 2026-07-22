Retrasos en Restauración del Jardín de la Madre, por Procesos Legales y de Seguros

Por los dos Choques, Pagaron al Menos $770 mil: Flores

Por Miguel Alvarado Valle | Fotos: Diana Moreno Valtierra

Los daños ocasionados por accidentes vehiculares al Jardín de la Madre, han representado procesos de restauración que se extendieron hasta seis meses, debido a los dictámenes de aseguradoras y procedimientos legales para determinar quién asume los costos de las reparaciones, informó la directora general de Calidad de Vida y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zacatecas, Guadalupe Flores Escobedo.

Explicó que, durante la actual administración municipal, el Jardín de la Madre es el único monumento histórico catalogado que ha sufrido afectaciones derivadas de accidentes.

Precisó que en otros espacios, como la balaustrada de la avenida González Ortega que se cayó recientemente al ser embestida con un vehículo, no forma parte del catálogo de monumentos históricos debido a que su construcción corresponde a la segunda mitad del siglo XX y no reúne la antigüedad ni el valor patrimonial requeridos.

Detalló que en el Jardín de la Madre se presentaron tres incidentes distintos; el primero ocurrió cuando un árbol colapsó y dañó parte de la balaustrada perimetral de cantera.

En este caso, al tratarse de un inmueble protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el siniestro fue cubierto mediante un seguro federal.

Sin embargo, explicó que la dictaminación tardó alrededor de seis meses, ya que los peritos deben determinar si el daño procede para su cobertura antes de autorizar cualquier intervención.

Los otros dos casos correspondieron a accidentes automovilísticos registrados frente al acceso principal del jardín; en uno de ellos, un automóvil Mazda se estrelló en el lugar y el conductor huyó, por lo que fue necesario presentar una denuncia en conjunto con el INAH para localizar al responsable.

Finalmente, la aseguradora del vehículo cubrió los daños, cuyo costo fue cercano a los 570 mil pesos.

Flores Escobedo indicó que mientras no existe un dictamen y un acuerdo, no pueden iniciar los trabajos de restauración ni contratar a la empresa encargada de realizarlos.

El tercer percance involucró a una camioneta sin seguro, por lo que los responsables tuvieron que cubrir directamente los costos de la reparación, estimados entre 200 y 300 mil pesos.

Debido a ello, el proceso fue más ágil y las obras comenzaron poco después de que se realizó el pago.

Añadió que, al llegar a un acuerdo entre las partes y cubrir los daños, los involucrados únicamente enfrentaron las sanciones de tránsito correspondientes, sin otras consecuencias jurídicas relacionadas con el patrimonio.

Finalmente, Guadalupe Flores Escobedo hizo un llamado a la ciudadanía a proteger los espacios públicos y conducir con responsabilidad para evitar daños al patrimonio histórico de la capital.

Señaló que la recuperación de elementos como la cantera representa un reto, ya que en algunos casos los bancos originales de extracción ya no existen y es necesario buscar materiales con características similares.