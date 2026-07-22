Esterilizar a tu Mascota es una Manera de Proteger su Salud

¿Sabías que esterilizar a tu perro o gato puede ayudarle a vivir más y con una mejor calidad de vida?

En el marco del Día del Perro, vale la pena recordar que este procedimiento es seguro, de rápida recuperación y no solo evita camadas no planeadas, sino que también ayuda a prevenir diversas enfermedades y mejora la salud de las mascotas.

La médica veterinaria Estefanía Alonso, quien participa en las campañas de esterilización de la Secretaría de Salud, explicó que esta cirugía reduce el riesgo de infecciones uterinas y tumores mamarios en las hembras, así como de enfermedades en los testículos y la próstata en los machos.

Además, favorece una convivencia más tranquila al disminuir conductas como los intentos de escape, el marcaje de territorio y las peleas con otros animales.

La especialista recomendó acudir con un médico veterinario para conocer el momento más adecuado para realizar el procedimiento, de acuerdo con la edad, tamaño y estado de salud de cada mascota.

Como parte de las acciones para promover la tenencia responsable, la Secretaría de Salud realiza campañas gratuitas de esterilización para perros y gatos.

Las jornadas se realizan de 8:00 a 13:30 horas y tienen capacidad para atender hasta 60 mascotas por día, mediante cita previa. Las fechas y sedes se publican en las redes sociales de la Secretaría de Salud https://www.facebook.com/SaludAgs/.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse a la Coordinación General de Salud a los teléfonos 449 918 30 69 y 449 238 33 06, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:30 horas.