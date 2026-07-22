Estudiantes de Aguascalientes Hacen Historia y se Colocan Entre los Mejores del Mundo con 21 Medallas en Olimpiada Internacional de Matemáticas

En Singapur

En la categoría de secundaria, la delegación aguascalentense obtuvo 20 medallas: 5 de oro, 2 de plata y 13 de bronce.

En la categoría de bachillerato, Rodrigo Saldívar Mauricio, estudiante del Bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, obtuvo medalla de oro.

Aguascalientes hizo historia al conquistar 21 medallas en la Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC) 2026. Este resultado colocó a la delegación estatal entre las más destacadas del mundo en una de las competencias más importantes a nivel internacional y que contó con la participación de cerca de mil 600 estudiantes de más de 30 países.

Este histórico desempeño confirma el alto nivel académico de las y los jóvenes de Aguascalientes y refleja la calidad educativa que distingue al estado, donde cada año más estudiantes participan y sobresalen en competencias internacionales.

Del total de preseas obtenidas, 20 corresponden a la categoría de secundaria, con cinco medallas de oro, dos de plata y 13 de bronce; mientras que en bachillerato se obtuvo una medalla de oro.

El máximo reconocimiento en bachillerato fue para Rodrigo Saldívar Mauricio, estudiante del Bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (BACHUAA) Plantel Central, quien obtuvo la medalla de oro. Este resultado fortalece una destacada trayectoria internacional, luego de haber conquistado también la presea dorada en la Olimpiada Internacional Juvenil de Matemáticas (IJMO) 2025, celebrada en Shenzhen, China.

En la categoría de secundaria, las y los estudiantes de Cedros protagonizaron una sobresaliente actuación al conquistar 18 medallas. Las preseas de oro fueron para Máximo Mateo López López, Leonor Jacquelin Montañez Aguilar, Grettel Salas Mendoza, Isabella Santoyo Villalpando y Santiago Cruces Carrillo, quien además obtuvo una medalla de bronce.

Las medallas de plata fueron para Aquiles Muñoz Melgoza y Frida Nicole Castañeda Olvera, quien también consiguió una medalla de bronce.

Las preseas de bronce correspondieron a José Miguel de Villa Sanz, Renata Elizabeth Estrada Martínez, María José Magdaleno Santos e Ian Alexander Soto Landgrave. Además, Alonso Gutiérrez Rioja obtuvo tres medallas de bronce y Sofía Valentina Juárez Zárate consiguió dos.

A este histórico resultado se sumó Alonso de Lira Medina, estudiante de la Secundaria General No. 2 “José Clemente Orozco”, quien obtuvo dos medallas de bronce como integrante de la delegación de Aguascalientes.

En esta edición de la SIMOC participaron más de 200 estudiantes mexicanos, quienes enfrentaron pruebas individuales y desafíos por equipos que evaluaron habilidades de razonamiento lógico, resolución de problemas, creatividad y trabajo colaborativo frente a algunas de las delegaciones académicas más destacadas del mundo.

Con este histórico resultado, Aguascalientes consolida una trayectoria de éxito en las principales competencias internacionales de matemáticas y confirma que la calidad educativa que distingue al estado permite que sus estudiantes compitan entre los mejores del mundo.